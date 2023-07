À l’occasion de la reprise de l’ASSE, ce lundi, Loïc Perrin a fait un point sur le mercato. Il confirme une piste en attaque pour remplacer Jean-Philippe Krasso.

Mercato ASSE : Loïc Perrin confirme des discussions avec Alexandre Mendy

Pour se renforcer en attaque, l’ASSE s’est lancée aux trousses de plusieurs buteurs, notamment Ibrahim Sissoko, qui a résilié son contrat au FC Sochaux, et Alexandre Mendy du SM Caen, convoité par Al Taï, un club saoudien. Dans des propos confiés à France Bleu Saint-Etienne, Loïc Perrin a confirmé l’intérêt du club ligérien pour le buteur du Stade Malherbe. « Des discussions ont commencé avec certains joueurs, dont Alexandre Mendy. Il fait partie d'une liste. »

Toutefois, le coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne avoue qu’il n'arrive pas à trouver le profil idéal pour remplacer Jean-Philippe Krasso, qui était à la fois buteur (17 buts) et passeur décisif (12 passes décisives) la saison dernière. « Jean-Philippe Krasso avait un profil particulier dans le sens ou c'est un attaquant qui sait jouer entre les lignes, avec une valeur technique importante. La, on cherche surtout un attaquant capable de marquer des buts », a-t-il indiqué.

Mercato ASSE : Loïc Perrin veut 15 ou 16 joueurs confirmés

Toujours sur le mercato estival, Loïc Perrin a fait savoir que la direction stéphanoise a décidé de faire confiance au noyau dur de la saison dernière, puis de faire des ajustements en fonction des éventuels départs et des opportunités sur le marché. « L’idée était de garder l’ossature de l’équipe, la période de mercato est toujours compliquée. On va peut-être avoir des joueurs qui vont être sollicités, on va recruter aussi des joueurs. Il y a des discussions qui ont été entamées. C’est vrai que l’idéal c’est que des joueurs arrivent le plus tôt possible […]. Dans le groupe, l’idée c’est d’avoir 15 ou 16 joueurs un peu confirmés ... il manque donc trois ou quatre joueurs confirmés », a expliqué le dirigeant de l’ASSE, pour le média spécialisé Evect.