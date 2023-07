Une jeune pépite du FC Sochaux va s'engager officiellement avec l'OL dans les prochaines heures. Il passe sa visite médicale dans la matinée.

Mercato OL : Skelly Alvero passe sa visite médicale

Il sera la première recrue de l'histoire du nouvel organigramme de l'OL. D'après les informations de L'Équipe, Skelly Alvero, jeune milieu de 21 ans, devrait parapher un contrat de cinq saisons dans les prochaines heures. Sous réserve qu'il passe sa visite médicale avec succés prévue ce mardi matin. L'OL aura réussi à devancer le FC Lorient dans ce dossier, avec une offre de 6 millions d'euros bonus compris, soit 2 millions de plus que les Merlus. Un montant que Sochaux avait cruellement besoin, eux qui risquent une relégation définitive en National 1.

L'arrivée du jeune milieu défensif est un premier pas dans la reconstruction de l'effectif de l'OL, notamment de son entrejeu. Mais Laurent Blanc n'est pas encore satisfait, et Skelly Alvero n'a pas vocation à devenir le 6 tant recherché par le coach cévenol. D'autres arrivées à ce poste devraient suivre, mais pour l'instant aucun nom n'a fuité. Un temps pisté par l'OL, Christian Pulisic a rejeté l'offre des Gones. Invoquant sa volonté de jouer la Ligue des Champions, il a indiqué préférer l'AC Milan au club rhodanien.

La DNCG qui bloque ?

En parallèle du mercato, l'OL doit gérer un autre problème de taille : le passage devant la DNCG. Le gendarme financier réclamait jusque-là 60 millions d'euros à John Textor et ses hommes, sous peine de risquer l'interdiction de recrutement ou la mise sous tutelle des budgets et de la masse salariale.

Mais l'Américain aurait trouvé une solution. En transférant tous ses clubs actifs (Botafogo, Molenbeek, 46% de Crystal Palace) dans OL Groupe, il augmenterait de plus de 300 millions d'euros le capital de Lyon. De quoi attendre le verdict bien plus sereinement, et sans aucune vente de joueurs, contrairement aux plans de Jean Michel Aulas qui prévoyait de vendre pour 70 millions d'euros.