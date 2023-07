Alors que Dimitri Liénard est libre de tout contrat après son départ du RC Strasbourg, le futur club du milieu de 35 ans se précise.

Mercato RC Strasbourg : Dimitri Liénard se rapproche du SC Bastia

Dimitri Liénard a peut-être déjà trouver sa future destination. Après plus de 10 années passées à Strasbourg, où il a disputé pas moins de 327 matchs et inscrit 33 buts, le milieu de 35 ans n'a pas prolongé son contrat à l'issue de la dernière saison, et a fait ses adieux à la Meinau lors du dernier match à domicile du RCSA.

Un magnifique tifo avait été déployé à l'effigie de Dimitri Liénard, ému et marqué par cette magnifique preuve d'amour de la part du public strasbourgeois. Malgré quelques regrets de ne pas avoir discuté avec ses anciens dirigeants autour d'une prolongation de contrat en Alsace, le natif de Belfort est en passe de s'engager au SC Bastia, comme l'annonce Mohamed Toubache-Ter via son compte Twitter. "Dimitri Liénard fonce vers l’Île de Beauté… plus précisément du côté de Bastia !! Ça règle les derniers détails." Un challenge intéressant dans un club qui voudra jouer la montée dans l'élite la saison prochaine.

Marc Keller propose une reconversion au RCSA pour Dimitri Liénard

Lundi, Marc Keller a fait le point sur la situation de plusieurs joueurs qui étaient en fin de contrat avec le RC Strasbourg. Et malgré quelques accrocs entre Dimitri Liénard et sa direction, le président strasbourgeois assure que le club lui a proposé une reconversion. "Pour Dimitri, c’est différent. On lui a proposé une reconversion au club une fois sa carrière terminée. Le Racing ne l’oubliera pas." Reste à savoir si l'ancien capitaine du RCSA acceptera la proposition de son désormais ex-président.