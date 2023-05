En fin de contrat avec le RC Strasbourg, Dimitri Liénard se rapproche d’un départ. Mais ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

Mercato RC Strasbourg : Prolongation en vue pour Dimitri Liénard ?

Cette fin de saison est difficile pour les nerfs des supporters du RC Strasbourg. Dimanche dernier, le club strasbourgeois n'a pas réussi à assurer son maintien suite à son match nul (1-1) sur la pelouse de Troyes, déjà relégué. Même si les hommes de Frédéric Antonetti comptent six mois d’avance sur le FC Nantes, premier relégable, le maintien n’est pas encore assuré.

Pour ce faire, le RC Strasbourg tentera d’obtenir un résultat positif, dimanche face au PSG. En attendant, les dirigeants du club s’activent en coulisse pour régler l’avenir de certains joueurs. C’est notamment le cas de Dimitri Liénard, dont le bail expire au terme de la saison. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, le milieu de terrain quittera gratuitement Strasbourg à l’issue de la saison.

Le principal concerné lui-même ne se fait pas trop à l'idée d'une éventuelle prolongation. « Je veux laisser le club grandir avec d’autres joueurs, laisser la place à d’autres joueurs et laisser le Racing grandir », avait-il avoué au micro de France Bleu Alsace. Cependant, Dimitri Liénard a encore une chance de prolonger son bail au RCSA.

Une rencontre prévue entre Dimitri Liénard et sa direction

Âgé de 35 ans, Dimitri Liénard est devenu un joueur emblématique du RC Strasbourg depuis son arrivée en 2013. Il a su se faire une place dans le cœur des supporters grâce à ses prestations convaincantes, son leadership et sa loyauté envers le club alsacien. Son rôle de milieu de terrain créatif et son talent pour marquer des buts cruciaux en font un élément clé de l'équipe strasbourgeoise.

L’insider Mohamed Toubache-Ter assure en effet que la direction du RCSA a planifié une réunion avec Dimitri Liénard au terme de la saison dans le but de faire le point sur son avenir. Vont-ils discuter d'une éventuelle prolongation de son contrat ? Cette thèse n’est pas à exclure. Le club présidé par Marc Keller reconnaît la valeur et l'importance de Dimitri Liénard sur et en dehors du terrain. Son leadership, son expérience et sa contribution aux performances de l'équipe font de lui un élément essentiel de l'effectif. Le club pourrait donc trouver un terrain d'entente qui permettrait de prolonger son bail.