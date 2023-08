C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, un défenseur de l'ASSE signe au RC Strasbourg pour cinq ans.

Mercato : Saïdou Sow quitte l'ASSE pour le RC Strasbourg

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASSE, le défenseur central de 21 ans, Saïdou Sow, quitte le Forez pour l'Alsace. Il a signé un contrat de cinq ans avec le RC Strasbourg pour un montant de 3 millions d'euros. Originaire de Conakry en Guinée, il est repéré à l'adolescence par l'AS Saint-Etienne et signera son premier contrat professionnel chez les Verts en septembre 2020.

Pour sa troisième saison avec l'ASSE, Saïdou Sow a joué 25 matchs, dont 19 titularisations, ce qui n'a pas manqué d'interpeller la direction du RCSA. « Nous sommes heureux d’accueillir Saïdou au Racing. C’est un défenseur solide et puissant, qui possède par ailleurs une marge de progression intéressante. C’est de plus un garçon très bien éduqué, avec de belles valeurs et j’ai notamment été très impressionné par les échanges que j’ai eus avec sa maman et sa famille », a souligné Marc Keller, le président du RC Strasbourg.

Saïdou Sow séduit par le projet du RCSA

Saïdou Sow va pouvoir retrouver la Ligue 1 en intégrant l'effectif de Patrick Vieira. Le projet du RCSA lui a tout de suite plu. « C’est un honneur pour moi de signer ici. Le projet qui m’a été présenté m’a séduit. Le Racing est un grand club, Strasbourg est une ville magnifique et la Meinau est un stade très chaud ! Je vais continuer ma progression et tout donner pour mes nouvelles couleurs, afin de rendre fiers tous ceux qui me font confiance. »

Très peu utilisé par Laurent Batlles en début de saison dernière, au moment où l'ASSE était à la peine en championnat, un intérêt du côté du Havre avait été évoqué l'hiver dernier. Finalement, Saïdou Sow avait réussi à s'imposer dans le onze de départ, devenant un joueur régulier et contribuant au maintien de son équipe en Ligue 2.