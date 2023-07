L’avenir d’Alexis Sanchez devrait bientôt s’éclaircir. Le Chilien est toujours en négociations avec l’OM pour la prolongation de son contrat.

Mercato OM : Marseille garde encore espoir pour Alexis Sanchez

Depuis le 1ᵉʳ juillet dernier, les joueurs en fin de contrat peuvent signer où ils le souhaitent. À l’Olympique de Marseille, ils sont deux dans ce cas de figure. Sead Kolasinac et Alexis Sanchez ne sont plus sous contrat avec l’OM. Le premier est d’ailleurs proche de s’engager avec l’Atalanta Bergame. Un accord a déjà été conclu entre le joueur et le club italien, les derniers détails sont en train d'être réglés avant l'officialisation de son transfert.

Cette perte devra être comblée par l'arrivée de nouveaux latéraux, une priorité pour le nouvel entraîneur Marcelino. Quant à Alexis Sanchez, la direction marseillaise garde toujours espoir de prolonger son contrat. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Inter Milan, l'attaquant chilien a été un atout majeur pour l'équipe, inscrivant 14 buts et délivrant 3 passes décisives en 35 rencontres de Ligue 1. Malgré son âge avancé (34 ans), il a démontré qu'il possédait encore un talent incontestable et une capacité à influencer le cours des matchs. Pablo Longoria ne compte pas perdre un tel atout offensif.

Pablo Longoria confirme les négociations avec Alexis Sanchez

Présent en conférence de presse ce vendredi, le président de l’OM a confirmé les négociations en cours pour le roulement de bail d’Alexis Sanchez. "Il y a des conversations entre les deux parties", a-t-il assuré. Pablo Longoria et son équipe s'efforcent donc pour tenter de le convaincre de rester à Marseille. Toutefois, l'OM doit également prendre en compte les besoins de son nouvel entraîneur, Marcelino, qui exprime la volonté de renforcer son secteur offensif.

"On respecte tout ce qu'a fait Alexis pour le club. En même temps, on doit refaire tout le secteur offensif, comme l'a dit le coach. On doit voir comment les profils peuvent être complémentaires pour s'adapter aux besoins du coach", a ajouté Pablo Longoria. Les dirigeants de l'OM devront aussi prendre en compte les aspirations du joueur expérimenté. Ce dernier réclamerait une augmentation salariale avant de prolonger. Les discussions se poursuivent entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente. Dans le cas contraire, Alexis Sanchez posera ses valises dans un autre club.