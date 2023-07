Présent en conférence de presse ce mardi, le nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino, a évoqué le mercato estival. Il attend des renforts supplémentaires.

Mercato OM : Marcelino très heureux d'entraîner "l'un des meilleurs clubs d'Europe"

Son arrivée à l’Olympique de Marseille est officielle depuis quelques jours. Marcelino est le nouvel entraîneur de l’OM pour la saison à venir. Le coach espagnol succède à Igor Tudor, qui ne sera resté qu'une saison sur le banc phocéen. Technicien expérimenté et respecté dans le championnat d'Espagne, l'ancien coach de l’Athletic Bilbao est arrivé lundi dans la cité phocéenne et n’a pas tardé à prendre ses marques.

Présent en conférence de presse ce mardi, Marcelino a d'abord exprimé sa gratitude envers la direction marseillaise pour la confiance qu'elle lui a témoigne. "Je tiens à remercier Franck McCourt, Pablo Longoria et Javier Ribalta pour leur confiance. C'est une occasion en or d'entraîner l'un des meilleurs clubs d'Europe. Nous sommes ravis de relever ce défi", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Ensuite, Marcelino sait qu’il devra rapidement imposer son style de jeu à Marseille afin de relever les défis à venir, comme les tours préliminaires de la Ligue des champions qui débuteront le 8 ou 9 août prochain. "Il va falloir travailler vite et bien, mais je suis convaincu qu'on sera prêt rapidement", a-t-il assuré. Alors que l’Espagnol prend les commandes de l'Olympique de Marseille, les attentes sont élevées et les fans attendent avec impatience les progrès de l'équipe sous sa direction. Fort de son expérience et de son sens tactique, le nouvel entraîneur veut rendre l’équipe marseillaise plus compétitive et capable de réussir sur tous les fronts. Pour cela, il aura besoin de nouveaux renforts durant ce mercato estival.

Marcelino attend d'autres renforts à Marseille

Le nouvel entraîneur de l’OM est un adepte du 4-4-2 et souhaite avoir sous ses ordres des joueurs qui s’adaptent parfaitement à sa philosophie de jeu et ses exigences sportives. D’ailleurs, Marcelino vient d’accueillir sa première recrue estivale à l’OM, Geoffrey Kondogbia. D’autres renforts sont aussi attendus à Marseille dans les jours à venir. "Il faudra faire quelques changements dans cet effectif. Quand on regarde ce qui a été fait, la structure est différente. Il faudra des joueurs avec des styles différents, on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces."

Marcelino ne cache pas sa volonté de faire venir d’autres renforts à Marseille durant ce mercato estival. Toutefois, si l’entraîneur de 57 ans a fait part de ses exigences à son président Pablo Longoria et sa nouvelle direction, il sait aussi qu’il faudra patienter avant de voir son souhait s’accomplir. "Un entraîneur veut rapidement que son effectif soit complet avant la compétition. Dans le monde du foot, c'est impossible, ça ne m'est jamais arrivé. Il faudrait peut-être réfléchir à changer les règles pour que les effectifs soient complets avant. C'est un marché exigeant."

Marcelino devra donc composer son équipe avec un effectif incomplet pour ses débuts à l’OM en attendant l’arrivée de renforts supplémentaires et d’autres joueurs encore en vacances. Ces derniers devraient rejoindre le groupe de l’OM la semaine prochaine lors du stage en Allemagne.