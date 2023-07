Pour remplacer José Fonte, le LOSC aurait des vues sur un défenseur central international colombien, libre de tout engagement.

Mercato LOSC : Lille vise Yerry Mina pour remplacer José Fonte

Le LOSC n’a pas retenu José Fonte, dont le contrat a expiré le 30 juin. Le défenseur de 39 ans quitte donc Lille après cinq saisons de bons et loyaux services. Pour le remplacer, le LOSC se serait lancé aux trousses de Yerry Mina, d’après les informations du média italien Tutto Mercato Web. L’international colombien (40 sélections, 7 buts) est libre depuis la fin de son contrat à Everton. En marge de l’intérêt lillois, il aurait des touches en Arabie saoudite où de nombreux joueurs de renom ont débarqué cet été, dont Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Kalidou Koulibaly.

Yerry Mina se donne un nouveau défi en Europe

Alors qu'il pourrait recevoir une offre saoudienne intéressante, Yerry Mina serait plutôt enclin à rester en Europe. Son ambition étant de relever un nouveau défi dans l'un des cinq plus grands championnats, avant de songer à s’exiler dans un championnat exotique. Une bonne nouvelle pour les Dogues.

Ayant fait ses débuts dans son pays natal en Colombie, entre 2013 et 2016, l’imposant défenseur central (1m95) a ensuite joué au Brésil à Palmeiras (2016-2018), puis au FC Barcelone (de janvier à août 2018). Transféré à Everton contre un gros chèque de 30,5 millions d'euros, à l’été 2018, il a passé les cinq dernières saisons à Liverpool, comme José Fonte au LOSC.

En plus du défenseur international portugais, Timothy Weah, Jonathan Bamba et André Gomes ont quitté Lille. D’autres départs sont dans les tuyaux au Domaine de Luchin. Très convoité, Jonathan David devrait faire l’objet d’un transfert cet été. Il dispose d’un bon de sortie. La direction du LOSC reste également à l’écoute pour Mohamed Bayo, Yusuf Yazici, Adam Ounas et Akim Zedadka.