Depuis quelques semaines, Naples est présenté comme le favori pour s'offrir Jonathan David du LOSC. Le club italien maintient le contact pour ce deal.

Mercato OM : Naples négocie toujours pour Jonathan David

L’aventure de Jonathan David au LOSC touche peut-être à sa fin. Lors du dernier mercato hivernal, son entraîneur Paulo Fonseca ne se faisait pas trop d’illusion à son sujet, estimant qu’il sera difficile de garder le jeune attaquant canadien au club la saison prochaine. « Il n'y a pas beaucoup d'attaquants avec ses compétences et ses stats en Europe », avait-il indiqué.

Il faut dire que Jonathan David sort d’une belle saison avec le LOSC où il a inscrit 24 buts et délivré 4 passes décisives en 24 rencontres, toutes compétitions confondues. De telles performances attirent forcément l’attention de grands clubs européens. Au cours des six derniers mois, de nombreuses formations se sont activées en coulisse en vue de déboucler sa signature, sans vraiment formuler d’offres concrètes pour son transfert. De quoi inquiéter Jonathan David qui souhaite changer d’air dès cet été ? Pas vraiment.

D’abord, le mercato est loin d’être terminé et un club en particulier n’a pas encore tiré sur son éventuel transfert. L’Équipe assure en effet que le Napoli entretient des discussions régulières avec l’entourage du joueur en vue d’une future collaboration. Les négociations seraient toujours en cours entre les deux parties même si rien n’a encore été finalisé à ce stade.

Jonathan David visé pour succéder à Victor Osimhen

L’intérêt permanent de Naples pour Jonathan David est compréhensible. Le jeune joueur a démontré ses qualités de finisseur, sa vitesse et sa capacité à créer des opportunités de but, ce qui correspond aux besoins de l'équipe italienne. De plus, le club napolitain risque de perdre son atout offensif cet été en la personne de Victor Osimhen.

En cas de départ du buteur nigérian, Naples passerait à la vitesse supérieure pour faire venir Jonathan David. Toutefois, les Napolitains devront se montrer très généreux dans ce dossier. La direction de l’OM attendrait pas moins de 65 millions d’euros avant d’ouvrir la porte à un départ de son jeune crack. La concurrence de Tottenham et Newcastle risquent aussi de faire grimper les enchères. Déterminé à changer de club cet été, Jonathan David s’apprête donc à vivre un mercato très agité.