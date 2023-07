En quête de renfort sur ce mercato estival, l'OM s'intéresse à Iliman Ndiaye, et Pablo Longoria a pris connaissance du prix à débourser.

Mercato OM : Un début de mercato qui inquiète

En ce jeudi 6 juillet 2023, Pablo Longoria n'a bouclé que deux dossiers. Celui de Geoffrey Kondogbia qui vient renforcer le milieu de terrain marseillais, et celui de Marcelino, récemment devenu nouvel entraîneur de l'OM après plus de trois semaines d'intenses recherches de la part du duo Longoria-Ribalta.

À un mois du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, les supporters olympiens sont inquiets, et il y a de quoi. L'effectif est rempli d'incertitudes, à commencer par Alexis Sanchez, où les discussions autour d'une prolongation durent depuis plusieurs semaines, sans que cela n'assure une issue positive aux dirigeants. Quant à Mattéo Guendouzi, ce dernier était présent à la reprise, mais là encore, impossible de savoir de quoi son avenir sera fait.

Enfin, l'OM manque de joueurs à certains postes, notamment en défense où seul Jonathan Clauss est habileté pour jouer sur un côté. Le départ libre quasi certain et non prévu de Sead Kolasinac vient compliquer la tâche de Pablo Longoria qui ne semble paradoxalement pas vraiment inquiet à l'écouter en conférence de presse mardi dernier. Néanmoins, le temps presse, et il est désormais grand temps de passer à la vitesse supérieure. Mercredi, le président marseillais a jeté son dévolu sur un milieu sénégalais fan de l'Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye, qui a fait le bonheur de Sheffield la saison dernière en Championship.

Iliman Ndiaye, c'est 15 millions d'euros

Pablo Longoria a récemment déclaré qu'il allait prendre des risques sur ce mercato estival. C'est le moment de le prouver. À un an de la fin de son contrat, Iliman Ndiaye est courtisé, et Sheffield ne se montrerait pas trop gourmand, selon les informations divulguées par Foot Mercato. Les dirigeants anglais souhaiteraient récupérer un chèque de 15 millions d'euros pour leur milieu de terrain. Une somme abordable pour l'OM, qui devra cependant faire face à certains clubs de Premier League.