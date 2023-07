En quête de renforts offensifs durant ce mercato estival, la direction de l’OM a jeté son dévolu sur un prodige sénégalais évoluant à Sheffield United.

Mercato OM : Pablo Longoria tente de recruter Iliman Ndiaye

L’Olympique de Marseille a démarré son mercato estival de manière prometteuse en sécurisant l'arrivée de Geoffrey Kondogbia, mais les mouvements ne s'arrêtent pas là. Marcelino, fraîchement nommé à la tête de l'équipe marseillaise, a transmis ses premières directives à Pablo Longoria concernant la suite du mercato estival. L’entraîneur espagnol souhaite renforcer son équipe avec des joueurs offensifs capables de créer des décalages et de provoquer des occasions.

"Il faudra des joueurs avec des styles différents, on veut des joueurs de côté qui attaquent les espaces", a-t-il confié en conférence de presse. Les recommandations de Marcelino ont été bien reçues par la direction de l'OM, qui s'active déjà en coulisse pour recruter des ailiers percutants. Alors que le nom d'Allan Saint-Maximin de Newcastle a circulé ces derniers temps à Marseille, les recruteurs marseillais se sont tournés vers une autre cible évoluant en Angleterre.

Le journaliste italien Fabrizio Romano assure que l'OM montre bel et bien un vif intérêt pour le profil d'Iliman Ndiaye (23 ans) et envisage de le recruter durant ce mercato. Le milieu offensif sénégalais a réalisé une excellente saison avec Sheffield United, avec un total de 15 buts et 12 passes décisives en 52 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances ont rapidement attiré l'attention de l'OM, qui semble bien partie pour concrétiser sa signature.

Iliman Ndiaye rêve de signer à Marseille

Il faut dire qu'Iliman Ndiaye n'a jamais caché son souhait de signer à Marseille, un club qu'il supporte depuis son plus jeune âge. Le jeune milieu offensif sénégalais a fait partie du centre de formation de l'OM avant de repartir au Sénégal. Évoluant aujourd'hui à Sheffield United, le milieu offensif polyvalent serait ravi de signer à Marseille cet été. Le président Pablo Longoria et son équipe s’activent pour boucler sa signature.

Toutefois, les négociations et les formalités devront se concrétiser avant de finaliser ce transfert. La direction de l'OM devra travailler rapidement et efficacement pour conclure l'accord avec Sheffield United et s'assurer la signature d'Iliman Ndiaye. Elle devra aussi faire face à une rude concurrence sur cette piste offensive. Plusieurs clubs de Premier League, comme Everton, sont aussi sur ses traces. Les supporters marseillais suivront attentivement la suite de ce dossier et espèrent voir ce talentueux joueur rejoindre leur club la saison prochaine.