Acheté 32 millions d'euros l'hiver dernier, Vitinha n'a pas réussi à s'imposer, et un gros problème a été révélé à Marseille à son sujet.

OM : Le vestiaire pas convaincu par Vitinha

Décidémment, rien ne va pour Vitinha depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille. En 14 matchs de championnat disputés sous le maillot marseillais, le jeune attaquant portugais n'a inscrit que 2 petits buts, laissant place à une grosse inquiétude du côté des supporters de l'OM. En ce début d'été, l'ancien joueur de Braga a été sélectionné pour disputer l'Euro Espoirs avec le Portugal, mais là encore, rien ne s'est passé comme prévu.

Titularisé dès le premier match, le Portugais n'a disputé que 45 minutes face à la Géorgie, laissant sa place à la mi-temps. Derrière, il a été relégué sur le banc pour les deux autres rencontres, avant d'entrer en jeu à la 90e minute du quart de finale perdu face à l'Angleterre (1-0). Un bilan inquiétant qui ne rassure personne, y compris au sein du vestiaire de l'OM comme l'indique L'Équipe ce jeudi. Le quotidien sportif explique que certains joueurs ne feraient pas vraiment confiance à Vitinha pour la saison qui arrive. Tout ce qu'il ne fallait pour un joueur qui souffre d'un manque de confiance évident.

Pablo Longoria lui fait confiance

Si Vitinha ne semble pas avoir beucoup de personne sur qui s'appuyer à Marseille, il peut néanmoins compter sur le soutien indéniable de Pablo Longoria. Mardi en conférence de presse, le président marseillais a tenu à rappeler qui ne fallait pas juger un joueur après seulement 6 mois dans son nouveau club.

"Juger un joueur au bout de six mois, je ne suis pas d’accord, encore plus quand on connaît les attentes qu’on a. C’est important d’avoir la tête froide. On a un objectif en commun. On veut que tout se passe bien. On doit lui donner une confiance pour voir le vrai Vitinha." Des mots forts qui devraient faire plaisir au principal intéressé. Avec l'arrivée de Marcelino, nul doute que Vitinha fera parti des deux attaquants titularisés dans le 4-4-2 du technicien espagnol. À lui maintenant de montrer l'étendu de son talent pour mettre enfin tout le monde d'accord.