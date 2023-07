Après les propos de Nasser Al-Khelaïfi concernant un accord oral avec Kylian Mbappé sur son avenir au PSG, la mère du joueur aurait réagi avec virulence.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi accentue la pression sur Kylian Mbappé

En marge de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a accentué la pression sur Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat pour partir librement dans un an. Pour le président du club de la capitale, c’est tout simplement impossible parce que l’attaquant de 24 ans et les dirigeants ont un accord oral pour éviter un tel scénario.

« Nous voulons qu'il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C'était notre accord oral et il l'avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n'est pas discutable. Et j'ai été vraiment choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement. C'est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n'est pas lui. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué et déçu », a déclaré l’homme d’affaires qatari mercredi après-midi dans le nouveau centre d’entraînement du PSG. Une sortie médiatique qui aurait soulevé la colère de la mère de l’international français.

Fayza Lamari traite Nasser Al-Khelaïfi de « gros menteur »

Alors que Kylian Mbappé envisage de quitter le PSG en tant qu’agent libre dans 12 mois, Nasser Al-Khelaïfi insiste sur le fait que le champion du monde 2018 lui avait fait la promesse de ne jamais partir libre. Une version contestée dans l’entourage du meilleur buteur de l’histoire du Paris SG. Si bien qu’en visite au Cameroun avec son fils, Fayza Lamari aurait traité le patron de l’ECA de « gros menteur » en présence de plusieurs témoins, selon des indiscrétions livrées par le magazine Jeune Afrique, ce vendredi.

D’après le quotidien L’Équipe, « le club se montre donc très offensif envers sa star, dans une position officielle qui se termine en pressant d'organiser une rencontre pour trouver la meilleure option possible (une prolongation ou une vente) pour éviter « une paralysie du club ». La date du 31 juillet est finalement avancée comme ultimatum pour prendre cette décision ».