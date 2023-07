Alors que Nasser Al-Khelaïfi a lancé un ultimatum à Kylian Mbappé, un média espagnol annonce une offensive de Liverpool pour la star du PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé doit rapidement se décider

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a informé le Paris Saint-Germain qu’il ne lèverait pas son option d’une saison en plus, ouvrant ainsi la porte à un départ libre l’été prochain. Lors de la conférence de presse de présentation officielle du nouvel entraîneur, Luis Enrique, mercredi après-midi, Nasser Al-Khelaïfi a donné la position du club sur cette affaire.

« Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte », a déclaré le président du club de la capitale. Un message qui a rapidement fait le tour de l’Europe. Si le Real Madrid est la destination numéro 1 du joueur parisien, d’autres clubs voudraient tenter leur chance dans ce dossier.

Liverpool veut détourner Kylian Mbappé du Real Madrid

D’après les informations relayées ces dernières heures par le journaliste espagnol Edu Aguirre sur le plateau de l'émission "El Chiringuito", les dirigeants de Liverpool auraient fait une entrée fracassante dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid attendrait tranquillement l’été 2024 pour récupérer gratuitement Mbappé, les Reds auraient transmis une offre de 200 millions d’euros à Nasser Al-Khelaïfi pour obtenir la signature de l’ancien attaquant de l’AS Monaco.

Une somme qui répond aux attentes du PSG, mais la destination ne semble pas probable pour le natif de Bondy. En effet, Mbappé, qui court toujours derrière son premier Ballon d’Or, ne peut pas rejoindre les rangs d’un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions. Une compétition que les Reds ayant terminé à la 5e place de Premier League, ne seront pas de la partie dans la course à la coupe aux grandes oreilles.