Un crack en attaque est pisté par le FC Nantes. Très apprécié en France, l'Irlandais est surveillé par plusieurs autres clubs de Ligue 1 et Ligue 2.

Mercato FC Nantes : Le FCN mise sur Mopi Odubeko

Décidément, le FC Nantes a décidé de mettre les bouchées doubles ces dernières heures. Après la piste Tetê, passé par l'OL, Foot Mercato révèle que les Canaris surveillent de près la situation de Mopi Odubeko, jeune pépite irlandaise de 20 ans. En pleine préparation physique avec le VV Venlo aux Pays-Bas, l'avant-centre est libre depuis cet été.

Il a décidé de quitter West Ham pour tenter sa chance à l'étranger, lui qui peut se targuer d'être passé par les équipes de jeunes de Manchester United et Manchester City. Choix qui pourrait vite s'avérer payant, car plusieurs clubs français s'intéressent de près à son CV. En Ligue 1, comme en Ligue 2, certains réfléchiraient à proposer un contrat à l'international U21, qui rappelle Folarin Balogun dans certains aspects de jeu. La bataille sera donc rude pour le FC Nantes.

Franck Kita annonce de grands changements côté recrutement

Nantes est en pleine préparation de sa nouvelle équipe. Passé à deux doigts d'une descente en Ligue 2, grâce à une victoire contre Angers SCO lors de la dernière journée de Ligue 1, les dirigeants canaris le savent : quelque chose doit changer. À ce propos, Franck Kita, le directeur gérénal délégué du FC Nantes, a annoncé, il y a quelques jours, sa volonté de mettre en place une cellule de recrutement.

Mis en examen dans une affaire de transferts douteux avec deux agents de joueurs, le fils de Waldemar Kita a compris que la survie du club passait par la professionnalisation de la cellule de recrutement. "Une fois que le coach a défini le profil qu'il souhaite, on doit être capable de lui proposer plusieurs choix. Il faut progresser sur ce point. On doit être plus professionnels, et ça passe par une cellule de recrutement." L'arrivée de Philippe Mao en tant que coordinateur spoortif en fin de saison dernière va logiquement dans ce sens.