Mercredi soir, Ludovic Blas a officiellement été transféré au Stade Rennais. Le FC Nantes est donc dans l’obligation de trouver son remplaçant.

Mercato FC Nantes : Tetê proposé au FC Nantes ?

L'insider Mohamed Toubache-Ter revèle que le Brésilien Tetê a été proposé au FC Nantes. L'ancien joueur de l'OL avait fait un premier passage dans le championnat de France de mars 2022 à janvier 2023. Ces dix mois avaient été une grande réussite pour l'ailier brésilien, qui a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives en 28 matchs toutes compétitions confondues avec le club rhodanien.

Mais si le FC Nantes veut obtenir les services du Brésilien, il va devoir payer son salaire. Mohamed Toubache-Ter précise que Tetê veut un salaire de 2,5 millions d'euros net annuel, et que pour signer avec les Canaris, il lui faudrait une prime à la signature de 6,5 millions d'euros net. Le board nantais va donc devoir prendre une décision, en cas de signature de Tetê, cela mettrait un coup aux finances du club.

Andy Delort s'envole vers le Qatar

En parallèle du dossier Tetê, un nouveau départ se profile après celui de Ludovic Blas, il s'agit d'Andy Delort. L'attaquant passé par Montpellier et Nice avant de venir au FC Nantes, va s'envoler pour le Qatar, d'après Ouest-France. Il s'apprête à rejoindre le club d'Umm Salal et signer un contrat de 2 ans avec le club situé à 30 km de Doha. L'indémnité du transfert n'est pas encore connue.

Andy Delort était arrivé en toute fin de mercato hivernal en provenance de l'OGC Nice. Il a débarqué en prêt avec une option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'attaquant algérien, qui n'a jamais réussi à s'imposer à la pointe de l'attaque. Le bilan de ses six mois à Nantes est bien triste avec 17 matchs joués pour seulement 2 buts inscrits et aucun en Ligue 1. Ouest-France rapporte aussi que l'avant-centre avait séché la dernière semaine de la saison, ce départ ne fera de mal, ni au joueur, ni au club et ni aux supporters.