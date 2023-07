À l'occasion de la reprise des entrainements du FC Nantes, jeudi, Franck Kita a fait une annonce importante concernant le recrutement.

Mercato FC Nantes : Franck Kita annonce la mise en place d'une cellule de recrutement

Le directeur général délégué du FC Nantes, Franck Kita, a fait une grosse annonce relative au mercato. Alors que la haute direction du club a été mise en examen le 29 juin, dans une affaire de transferts douteux avec deux agents de joueurs, il a annoncé la mise en place imminente d'une cellule de recrutement au FCN. Selon le dirigeant des Canaris, c’est même un impératif de créer cette cellule le plus rapidement possible pour rendre plus professionnel le recrutement au sein du club de la Loire-Atlantique.

« C'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place », a-t-il indiqué jeudi, lors de la reprise des entrainements de l’équipe du nouvel entraineur Pierre Aristouy. « On va commencer par une personne - et il faut trouver la bonne personne - pour qu'elle suive les joueurs toute l'année en France et à l'étranger et être capable, une fois que le coach a défini le profil qu'il souhaite, de lui proposer plusieurs choix. Il faut progresser sur ce point. On doit être plus professionnels, et ça passe par une cellule de recrutement », a expliqué Frank Kita.

Mercato FC Nantes : Un indice sur le futur patron du recrutement au FCN

Aucun nom n’a été avancé par le fils de Waldemar Kita, toutefois il a lâché un indice : « Ça peut être une personne qui arrive ou une personne en interne. On aime bien la promotion au mérite ici. » Selon L’Équipe, le FC Nantes s’était appuyé sur Phillipe Mao, coordinateur sportif aux fonctions élargies, en fin de saison dernière. « Il avait été dépêché pour superviser de nombreux joueurs afin d'être réactif sur le marché dans l'hypothèse où le FCN aurait été relégué », comme le rappelle le quotidien sportif.