Alors que Kylian Mbappé pourrait aller au Real Madrid cet été, le PSG viserait Ousmane Dembélé pour le remplacer. La réponse du joueur de Xavi n’a pas tardé.

Mercato PSG : Paris veut payer la clause libératoire d’ Ousmane Dembélé

À un an de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre les rangs du Real Madrid lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain penserait à l’attaquant barcelonais pour remplacer son compatriote au sein de l’équipe des Rouge et Bleu. En effet, selon les informations du journaliste Santi Aouna de Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, voudrait profiter du fait que la clause libératoire de Dembélé est fixée à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet pour le recruter rapidement en cas de départ de Mbappé.

Surtout que le nouvel entraîneur Luis Enrique apprécierait énormément le profil de l’international français de 26 ans, ce qui renforce davantage la volonté du Paris SG d’attirer le champion du monde 2018. Pour convaincre l’ancien milieu offensif du Stade Rennais de revenir en Ligue 1, le PSG serait prêt à lui proposer un salaire conséquent. Mais que pense le principal intéressé de cet éventuel retour en France ?

Ousmane Dembélé souhaite continuer avec le FC Barcelone

Arrivé en août 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre une enveloppe de 135 millions d’euros, hors bonus, Ousmane Dembélé est encore loin d’un départ du Barça, même s’il n’a plus que douze mois de contrat avec les Blaugranas. En effet, d’après les informations fournies ce vendredi par le Mundo Deportivo, le natif de Vernon ne songe pas à quitter la Catalogne cet été.

Par l'intermédiaire de son agent Moussa Sissoko, Ousmane Dembélé aurait clairement fait comprendre aux dirigeants du club culé qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter sa clause libératoire et souhaite poursuivre son aventure à Barcelone. Une tendance confirmée par le joueur lui-même dans une interview accordée à Marca il y a quelques semaines.

« Il n’y a rien avec Paris. Je ne sais pas pourquoi on parle tant du PSG. Ce doit être parce que c'est un club français, mais il n'y avait et il n'y a rien avec le PSG. Tout se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle mon contrat jusqu'en 2027, mon agent va leur en parler. Je suis heureux dans l'équipe et aussi chez moi à Barcelone. Nous verrons ce qui se passera », confiait Dembélé. Le Paris SG est donc fixé sur ce dossier.