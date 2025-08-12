FC Nantes : Un nouveau prétendant débarque pour Abline !

La bataille pour l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline s’intensifie. Un nouveau club se positionne pour recruter la pépite du FCN.

Mercato FC Nantes : Un concurrent surprise dans le dossier Abline

Matthis Abline attire l’attention de nombreux clubs dès l’ouverture de ce mercato estival en France comme à l’étranger. Le Paris FC a déjà frappé fort : une offre XXL de 25 M€ sur la table du président du FC Nantes, Waldemar Kita. En Angleterre, Wolverhampton cible aussi le joueur. Les Canaris discutent pour boucler le transfert. Mais aucun des deux clubs n’est prêt à répondre aux exigences financières des pensionnaires de la Beaujoire.

Ces dernières heures, un prétendant inattendu s’est invité dans le jeu. Et il pourrait tout changer. Nantes sait qu’il sera difficile de garder son attaquant cet été. L’offre du Paris FC met la pression. Wolverhampton prépare peut-être une nouvelle offensive. En Allemagne, l’Eintracht Francfort observe et pourrait damer le pion à ses concurrents. Selon Livefoot, le géant allemand reste à l’affût, prêt à agir au bon moment.

Un nouveau rebondissement complique encore la donne. Paris FC et Wolverhampton, par prudence, activent déjà un plan B en Ligue 2. Selon les dernières infos, Lucas Stassin (ASSE) serait visé par les mêmes clubs que Matthis Abline. Une double piste qui peut jouer contre le FC Nantes : si les prétendants basculent sur Stassin, Abline pourrait rester à Nantes ou voir sa valeur chuter.