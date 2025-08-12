Mercato OM : Benatia déniche un roc espagnol !

Les recruteurs de l’OM foncent sur un jeune défenseur en Allemagne pour ce mercato estival. Le prix du joueur est connu.

Mercato OM : Un champion d’Allemagne dans le viseur

L’OM veut muscler sa défense cet été. Le club cherche un latéral gauche, priorité depuis le départ de Quentin Merlin. L’Olympique de Marseille a montré assez de failles en défense la saison dernière. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi a martelé à plusieurs reprises qu’il doit renforcer ce secteur avant le démarrage de la nouvelle saison puisqu’elle s’annonce intense. Les Olympiens doivent viser le titre de champion de France et aussi faire un bon parcours en Ligue des Champions.

Lire aussi : Mercato OM : Le SRFC tient la réponse de Jonathan Rowe !

Dans sa quête, Marseille regarde vers l’Allemagne. Le nom qui ressort est Alejandro Grimaldo. L’Espagnol, 29 ans, joue au Bayer Leverkusen. Champion d’Allemagne sous Xabi Alonso et vainqueur de l’Euro 2024 avec la Roja, le joueur est en pleine forme en Allemagne.

À voir

Mercato : le Stade Rennais dit Non à ce joueur !

Lire aussi : INFO Mercato : L’OM perd une pépite au milieu de terrain !

Formé à la Masia, Grimaldo est rapide, technique et précis. Un profil parfait pour le jeu voulu par Roberto De Zerbi, qui valide la piste. Prix estimé : entre 15 et 18 millions d’euros. Une opération qui pourrait être très fructueuse pour les Marseillais. Les pensionnaires du stade Vélodrome n’ont pas encore déposé une offre sur la table des dirigeants du Bayer Leverkusen. On ignore également si les Allemands vont lâcher leur crack.