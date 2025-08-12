Mercato PSG : Un nouveau transfert bouclé à Paris !

Le PSG s’offre une nouvelle perle rare pendant ce mercato estival. L’annonce officielle tombera dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Zabarnyi, nouvelle arme défensive du Paris SG

Après de longues négociations avec Bournemouth, le PSG a décroché la signature d’Illya Zabarnyi. Contrat signé jusqu’en juin 2030. C’est la troisième recrue estivale du club, après les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier. L’accord avec Bournemouth, évalué à 63 M€ hors bonus, a mis fin à un feuilleton qui durait depuis des semaines. Arrivé à Paris dimanche soir, l’international ukrainien a passé avec succès sa visite médicale dès lundi matin.

Selon RMC Sport, Zabarnyi a ensuite signé son contrat. L’officialisation par les champions d’Europe n’est plus qu’une formalité. Comme le précise L’Equipe, le défenseur de 22 ans touchera 4,5 M€ net la première saison, hors primes, avec un potentiel total proche de 8 M€. Il formera un duo redoutable avec Willian Pacho cette saison.

Le technicien du PSG, Luis Enrique devra toutefois patienter pour titulariser sa nouvelle pépite. Zabarnyi ne jouera pas la Supercoupe d’Europe face à Tottenham mercredi. Mais il accompagnera l’équipe à Udine et participera à sa première séance d’entraînement, ouverte aux médias.