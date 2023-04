Publié par JEAN-LUC D le 18 avril 2023 à 20:12

Après avoir exprimé le souhait de prolonger le contrat de Sergio Ramos, le président du PSG aimerait s’accorder un peu de temps avant de boucler ce dossier.

Interrogé par le quotidien espagnol Marca le mois passé, Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, avait ouvertement avoué vouloir garder Lionel Messi, Sergio Ramos et Kylian Mbappé la saison prochaine. « Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l'avenir. C'est une des transformations que nous menons au club », expliquait le président de l’ECA. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’ancien défenseur central du Real Madrid pourrait ainsi se voir proposer un nouveau bail dans les semaines à venir, mais à une seule condition.

PSG Mercato : La prolongation de Sergio Ramos actée après le titre ?

En effet, le quotidien espagnol Mundo Deportivo assure ce mardi que Sergio Ramos nourrit bien l’ambition de poursuivre son aventure avec le PSG. Le défenseur de 37 ans serait même d’accord pour baisser son salaire afin de parapher un nouveau bail avec le club de la capitale française. Toutefois, le Paris SG attendrait de remporter le 11e titre de Champion de France avant d’accélérer les discussions avec le clan Ramos.

« Bien qu’il n’ait pas de proposition écrite, Sergio Ramos sait déjà que la proposition serait à la baisse. Comme le joueur veut continuer dans l’élite pendant au moins un an de plus, il y a de l’optimisme quant à un accord », indique le quotidien catalan, qui ajoute que « l’Arabie Saoudite veut Sergio Ramos et lui offre bien plus que ce qu’il peut gagner au PSG, mais il y a d’autres choses qu’il n’aurait pas. Malgré les difficultés que l’équipe parisienne a eues pour avancer en Ligue des champions, la saison prochaine, elle aura une autre tentative et le défenseur central ne veut pas la manquer. » Arrivé gratuitement à l’été 2021 en provenance du Real Madrid, le Champion du monde 2010 pourrait rester une troisième année en Ligue 1.