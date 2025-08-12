Mercato FC Nantes : Un crack se rapproche de Nantes !

La direction du FC Nantes attend le OK d’un club croate pour boucler la signature d’une nouvelle recrue pendant ce mercato estival. Les dirigeants nantais ont déjà dégainé une offre pour le joueur.

Mercato Nantes : Un crack croate dans le viseur pour 8 M€

Le FC Nantes accélère sur le marché des transferts pour frapper un nouveau coup. Les Canaris cherchent encore de renforts malgré les nouvelles recrues qui sont arrivées cet été. Le club vise Toni Fruk, 23 ans, pièce maîtresse du HNK Rijeka, auteur d’un doublé Coupe-Championnat la saison dernière. Milieu offensif complet, il brille autant dans l’axe que sur un côté.

D’après Sportske Novosti, Rijeka a sécurisé ses droits en rachetant son contrat à la Fiorentina. Mais l’avenir du Croate pourrait s’écrire ailleurs. Les Canaris ont déposé une offre de 8 millions d’euros pour s’attacher les services de la nouvelle sensation croate. Les dirigeants croates n’ont pas encore répondu à l’offre des Kita.

Ce recrutement s’inscrirait dans un été de grands changements au FC Nantes. Pedro Chirivella a signé au Panathinaïkos. Moses Simon a, lui, rejoint le Paris FC, promu en Ligue 1. Mathis Abline veut aussi claquer la porte et met la pression à ses dirigeants. Le Paris FC fait le forcing pour le recruter. Nantes cherche alors à remodeler son secteur offensif et Fruk coche toutes les cases.