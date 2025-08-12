Mercato : le Stade Rennais dit Non à ce joueur !

La direction du Stade Rennais a voulu recruter un attaquant danois pour renforcer l’équipe pendant ce mercato estival, mais elle a rapidement abandonné la piste.

Mercato : Un international danois au Stade Rennais ?

Le Stade Rennais attend de nouvelles recrues avant la fermeture de ce mercato estival. Le technicien rennais, Habib Beye a indiqué il y a quelques jours qu’au moins trois nouvelles recrues vont débarquer à Rennes cet été. Le club breton a acté plusieurs départs et doit maintenant combler les vides. Un gros départ est programmé à Rennes.

Pour compenser un possible départ d’Arnaud Kalimuendo, Rennes explore le marché. Un nom circule dans les couloirs du Roazhon Park ces derniers jours. Il s’agit de Kasper Dolberg. Il maîtrise bien la Ligue 1 puisqu’il avait déjà évolué à l’OGC Nice avant de rejoindre Anderlecht.

Depuis le début du mercato, l’opération dégraissage fait beaucoup de victimes en Bretagne. Et Kalimuendo pourrait suivre. Le club vise notamment un ou deux renforts offensifs. Dolberg a bien été proposé, mais l’idée ne séduit pas vraiment. Selon Sacha Tavolieri, Rennes a posé quelques questions sur son profil.

Mais les dirigeants cherchent autre chose. Un attaquant plus expérimenté. Plus proche de l’impact recherché pour occuper la pointe. « Kasper Dolberg a bien été proposé au Stade Rennais qui a posé des questions sur le profil du Danois mais ce dernier ne devrait pas être l’heureux élu au poste d’avant-centre. Le SRFC planche sur d’autres profils, expérimentés. », a déclaré la source.