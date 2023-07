Le mercato s’accélère pour le FC Nantes qui semble avoir trouvé le bon remplaçant d’Andy Delort en la personne de Mipo Odubeko.

Le FCN va perdre Andy Delort, qui a décidé de rejoindre le Qatar malgré son transfert définitif au FC Nantes cet été. Maintenant, les Canaris doivent trouver un remplaçant de qualité pour combler le vide laissé par Delort, et ils pourraient avoir trouvé leur homme en la personne de Mipo Odubeko.

Le FC Nantes se rabat sur Mipo Odubeko

Selon les dernières informations de Foot Mercato, Nantes aurait jeté son dévolu sur l'attaquant irlandais de 20 ans. Odubeko a fait ses classes dans les équipes jeunes de grands clubs anglais tels que Manchester United, Manchester City et West Ham. Il est considéré comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs de sa génération.

L'arrivée de Mipo Odubeko pourrait apporter une bouffée d'air frais à l'attaque de Nantes. Avec sa vitesse, sa technique et son instinct de buteur qui n’a jusqu’ici pas été développé dans son plein potentiel, il a les atouts pour devenir un élément majeur de l'équipe du FCN. Son jeune âge lui permet également de progresser et de s'adapter rapidement aux exigences de la Ligue 1.

Bien que ce soit une opportunité excitante pour Odubeko de rejoindre un club de première division en France, il est important de noter qu'il est également suivi par d'autres formations. Son talent n'est pas passé inaperçu, et plusieurs clubs européens s'intéressent à lui.

Le FC Nantes devra donc faire preuve de détermination et de persuasion pour convaincre Mipo Odubeko de rejoindre leurs rangs. Ils devront également négocier avec son club actuel, West Ham, qui l’a prêté au Port Vale, pour parvenir à un accord satisfaisant pour toutes les parties.

Pour Nantes, il est crucial de renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison. L'équipe a besoin de stabilité et de joueurs de qualité pour viser un classement plus élevé que la saison précédente. La direction du club est consciente des enjeux et travaille activement pour renforcer l'effectif.

Dans l'attente de développements concernant ce potentiel transfert, les supporters de Nantes espèrent voir Mipo Odubeko rejoindre leur équipe et apporter une nouvelle dimension à l'attaque. La saison à venir s'annonce pleine de défis, et l'arrivée d'un jeune talent prometteur comme Odubeko pourrait apporter de l'excitation et de l'espoir aux supporters.