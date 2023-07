Prêté au RC Lens la saison dernière, un joueur de l’OGC Nice aurait pu rester dans le Nord. Son transfert n'a pas été possible et la raison est connue.

Mercato : L'OGC Nice décide de mettre Claude-Maurice à la disposition de Farioli

Alexis Claude-Maurice a passé la saison dernière au RC Lens. Il avait été prêté par l’OGC Nice pour un an sans option d’achat. Toutefois, ses performances (5 buts et 4 passes décisives en 22 apparitions) avec les Sang et Or avaient suscité l'intérêt du club nordiste. Le RCL avait ainsi tenté de négocier le transfert du milieu offensif des Aiglons en début de saison. Des négociations qui ne sont pas allées bien loin, en raison de l’opposition de Florent Ghisolfi. Selon les informations de Nice-Matin, le directeur sportif du Gym avait bien une raison valable pour ne pas céder Alexis Claude-Maurice au RC Lens.

Le dirigeant du club azuréen aurait mis son véto parce qu’il aurait l’intention de mettre le joueur de 25 ans à la disposition du nouvel entraineur, Francesco Farioli. « Le Gym croit beaucoup en son milieu offensif de 25 ans. À commencer par Florent Ghisolfi, qui a suivi de très près l’explosion de ce dernier en Ligue 2 lors de la saison 2018-2019, au FC Lorient (14 buts, 4 passes en 35 matchs), puisqu’il était l’adjoint de Mickaël Landreau. Le directeur sportif connait donc le joueur et ce dont il a besoin pour exprimer son talent », a expliqué le quotidien régional.

Une deuxième chance pour Alexis Claude-Maurice sous les ordres de Francesco Farioli ?

Arrivé à Nice en aout 2019, Alexis Claude-Maurice avait fait deux premières saisons plus ou moins satisfaisantes avant de passer à côté de la troisième. En raison de blessures. Victime d’une fracture du péroné en 2021, puis opéré de la cheville en 2022, il avait joué seulement 10 matchs lors de l’exercice 2021-2022. Mais « avec Francesco Farioli, un coach qui prône le jeu, ACM pourrait de nouveau montrer sa véritable valeur » comme le souligne la source. Rappelons que Alexis Claude-Maurice avait été acheté au FC Lorient à 13 M€. Il est sous contrat à l’OGC Nice jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande actuelle est estimée à 4,5 M€.