Le retour de Kylian Mbappé risque d’être électrique au sein du vestiaire du PSG. L’attaquant parisien se serait mis à dos une partie de ses coéquipiers.

Mercato PSG : Kylian Mbappé évoque la difficulté de jouer au Paris SG

Dans son entretien accordé à France Football, Kylian Mbappé s’est exprimé sur la difficulté d’évoluer en Ligue 1 et d’être un joueur du Paris Saint-Germain, ce qui ne compte pas forcément beaucoup dans l’attribution des trophées individuels, notamment le Ballon d’Or.

« Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui, mais, en même temps, je ne leur en veux pas (...) Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais et comment je le fais », a déclaré Mbappé. Une sortie médiatique qui n’aurait pas été du goût de certains de ses coéquipiers au Paris SG.

Certains joueurs se sont plaints de Mbappé chez Al-Khelaïfi

En effet, RMC Sport rapporte que la sortie de Kylian Mbappé dans France Football passerait très mal chez une partie du vestiaire du Paris Saint-Germain, qui aurait transféré les déclarations de leur partenaire au président Nasser Al-Khelaïfi et estimé que ses propos étaient « une insulte pour le club. » Mieux, six joueurs de l’effectif des Rouge et Bleu, dont deux nouvelles recrues, se seraient personnellement plaints auprès d’Al-Khelaïfi. De son côté, le patron du PSG a trouvé les propos de Mbappé « choquants » et « irrespectueux » envers les joueurs actuels, mais également les nouveaux. Le retour de Mbappé au « Campus PSG », le Nouveau Centre d’entraînement des Parisiens est prévu le 17 juillet prochain avec son nouveau coach Luis Enrique.