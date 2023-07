Quel avenir pour Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine ? Le club parisien a livré un indice sur cette question qui occupe tous les esprits en ce moment.

Mercato PSG : Divorce consommé entre Kylian Mbappé et le Paris SG ?

Dans une interview accordée à France Football et publiée ce samedi, Kylian Mbappé a ouvertement avoué que jouer au Paris Saint-Germain « n’aide pas beaucoup » à mettre ses performances en valeur, et pointe aussi le « plafond de verre » atteint en Ligue des Champions. D’après RMC Sport, les propos de l’attaquant de 24 ans n'ont pas du tout été appréciés par une partie du vestiaire parisien. D’ailleurs, six joueurs, dont deux nouvelles recrues, ont transféré les propos de leur coéquipier à Nasser Al-Khelaïfi avec ce message : « ceci est une insulte pour le club. » Le président du PSG aurait trouvé ces propos choquants et les considèrerait comme un manque de respect à tous les joueurs actuels.

Mais aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur ou encore l'ensemble des supporters. Al-Khelaïfi serait même arrivé à se demander pourquoi Mbappé ne part pas maintenant si c'est ce qu'il pense du Paris SG. Les relations entre le club de la capitale et le capitaine de l’équipe sont si dégradées qu’un départ du joueur cet été ne serait pas vraiment une surprise. Et comme pour corroborer cette thèse, le PSG vient de dévoiler une décision qui confirme les doutes sur l’avenir du champion du monde 2018.

Le PSG a retiré Mbappé de l’affiche pour la tournée au Japon

Kylian Mbappé n'est plus considéré par le Paris Saint-Germain comme sa tête d'affiche. En effet, le récent champion de France, qui va entamer sa tournée au Japon le 22 juillet prochain, a décidé de retirer son numéro 7 de ses affiches de communication pour le match amical contre l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. Une modification qui n'a pas échappé aux suiveurs du club, sur les réseaux sociaux, qui se sont questionnés sur ce changement.

L’enfant de Bondy étant bien présent sur les premières affiches dévoilées par le PSG. Pour beaucoup d’internautes, ce changement intervenu sur les affiches renforce l'idée d'une séparation entre Mbappé et le PSG dès cet été. Le club soupçonnant déjà le joueur d’avoir un accord avec le Real Madrid.