Alors que l’OM n’a enregistré pour le moment qu’une seule signature depuis le début du mercato estival, l’arrivée surprise de Frank McCourt à Marseille pourrait accélérer les choses.

Mercato OM : Visite surprise de Frank McCourt à la Commanderie

Après avoir nommé le technicien espagnol Marcelino au poste d’entraîneur, l’Olympique de Marseille a officialisé le transfert du milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia, en provenance de l’Atlético Madrid, contre un chèque de 8 millions d’euros. Depuis plus rien, c’est le silence total sur la Canebière. Alors que le Paris Saint-Germain a annoncé sa cinquième recrue estivale ce dimanche, les supporters marseillais attendent toujours de connaître le nom du second renfort. C’est dans cette ambiance que le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, s'est posé, ce dimanche, en hélicoptère à la Commanderie, le centre d'entraînement du club marseillais. Une arrivée surprise qui pourrait donner un coup d’accélérateur au mercato dans les jours à venir.

Frank McCourt va faire connaissance avec Marcelino et discuter avec Longoria

En effet, selon les informations du journal La Provence, le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille vient pour rencontrer tout l’état-major du club et faire un peu plus la connaissance de Marcelino, qui a remplacé Igor Tudor sur le banc. « Arrivé à bord d'un hélicoptère ce dimanche matin, l’homme d'affaires américain a tenu à rencontrer l'état major du club : Javier Ribalta, Pablo Longoria, mais aussi les nouvelles têtes comme Marcelino, le nouvel entraineur », rapporte le média régional. Toujours selon la même source, la venue de McCourt pourrait aussi permettre à la direction olympienne de passer la seconde sur le mercato et de commencer à élaborer des stratégies concrètes à ce niveau, même si l’Américain suit toujours de loin le quotidien de son club.