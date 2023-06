Comme annoncé plus tôt dans la journée, Geoffrey Kondogbia s’est engagé officiellement en faveur de l’OM, en provenance de l’Atlético Madrid.

Quelques heures après l’annonce du joueur faisant ses adieux à l’Atlético Madrid, l’Olympique de Marseille a officialisé le recrutement de Geoffrey Kondogbia ce vendredi soir. À un an de la fin de son contrat chez les Colchoneros, le milieu de terrain défensif devient ainsi la première recrue de l’OM sous l’ère Marcelino. Pour mettre la main sur l’ancien international français, Pablo Longoria a signé un chèque de 8 millions d’euros au club espagnol.

L’international centrafricain correspond à un besoin du nouveau coach marseillais de muscler l'entrejeu, qui pourrait perdre Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi. Pour rappel, Geoffrey Kondogbia a été également associé à l'Olympique Lyonnais, mais les dirigeants rhodaniens, encore bloqués par la DNCG, ne sont jamais passés à l'action dans ce dossier.

Mercato OM : Le communiqué de l'OM pour Geoffrey Kondogbia

« Depuis le début de sa carrière, Geoffrey Kondogbia évolue dans des clubs habitués aux compétitions européennes, du FC Séville à l’Inter de Milan en passant par l’AS Monaco. Après deux saisons en Italie, il retourne en Espagne au Valence CF et y rencontrera Marcelino, qui en fera l’une des pièces maîtresses de son dispositif. Ensemble, ils remportent notamment la Coupe du Roi face au FC Barcelone en 2019 et qualifient le club deux saisons d'affilée pour la Ligue des champions. Après plus d'une centaine de matchs sous les couleurs de Valence, il rejoint l’Atlético Madrid et sera sacré champion d’Espagne en 2021. L’OM souhaite la bienvenue à Geoffrey Kondogbia », écrit le récent 3e de Ligue 1 dans son communiqué. L'ancien joueur du RC Lens est désormais lié à l'OM jusqu'en juin 2027.