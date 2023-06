Cela était pressenti depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Marcelino est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : L'arrivée de Marcelino officialisée

Après une recherche approfondie de plusieurs semaines, l'Olympique de Marseille a enfin trouvé le successeur d'Igor Tudor. Comme cela était pressenti, c'est Marcelino qui a été choisi pour prendre les rênes de l'équipe phocéenne la saison prochaine. Le technicien espagnol a conclu un accord avec la direction marseillaise et a signé un contrat de deux ans, qui le lie au club jusqu'en juin 2025. L'officialisation de sa venue vient d'être annoncée par le club.

"L'Olympique de Marseille annonce la signature de Marcelino au poste d'entraîneur", peut-on lire sur le site officiel du club. Cette décision montre que la direction de l'OM a choisi de s'attacher les services d'un entraîneur hautement expérimenté qui aura pour mission de guider l'équipe phocéenne vers le succès. Marcelino, qui a évolué dans de nombreux clubs prestigieux, a acquis une réputation solide grâce à sa connaissance tactique et aux trophées remportés tout au long de sa carrière.

Avec Valence, il a notamment remporté la Coupe du Roi contre le FC Barcelone en 2019, et a qualifié le club pour la Ligue des champions lors de ses deux saisons à sa tête. En 2021, il a permis à l'Athletic Club de Bilbao d'ajouter une Supercoupe d'Espagne à son palmarès, le premier titre remporté par le club basque depuis 1984.

Marcelino, un entraîneur très expérimenté

Marcelino prône un jeu collectif organisé et orienté vers l'attaque. Il est reconnu pour sa culture du travail et son exigence envers ses équipes. Il a d'ailleurs remporté à trois reprises le titre de meilleur entraîneur du championnat espagnol. Sa nomination à la tête de l'OM témoigne de la volonté du club de renforcer son équipe avec un entraîneur expérimenté, capable de tirer le meilleur parti de l'effectif et de mettre en place une philosophie de jeu claire et ambitieuse.

"L’arrivée de Marcelino s’inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club. Nos nombreuses discussions ont montré une détermination et une compréhension partagées. Son expertise et sa personnalité correspondent aux exigences du haut niveau. Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière" a expliqué Javier Ribalta, directeur sportif de l’OM.

Les premiers mots de Marcelino à l’Olympique de Marseille

Nouveau coach de l’Olympique de Marseille, Marcelino va retrouver son ancien collaborateur Pablo Longoria. Ce dernier a trouvé les mots justes pour le convaincre de signer. Le technicien a tenu à remercier la direction marseillaise pour "la confiance accordée" et révèle que les "échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie". Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Marcelino se sait très attendu à l’OM. Son expérience et son savoir-faire devraient apporter une dimension supplémentaire à l'équipe. Le début de la saison prochaine s'annonce donc très prometteur pour l'Olympique de Marseille, qui place de grands espoirs en son nouvel entraîneur pour mener le club vers de nouveaux sommets. Marcelino devrait prendre fonction en début de semaine.