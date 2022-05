Man United Mercato : Officiel, Edinson Cavani quitte Manchester !

Publié par Dylan le 27 mai 2022 à 18:09

Man United Mercato : Edinson Cavani a officiellement fait ses adieux aux supporters de Manchester via un message sur le site du club.

Man United Mercato : Edinson Cavani fait ses adieux !

Après deux belles années passées en Angleterre, il est temps pour Edinson Cavani de faire ses adieux au peuple mancunien, qui l'a toujours très apprécié depuis son arrivée en provenance du PSG à l'été 2020. S'il ne s'est jamais vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui, Edinson Cavani n'en restait pas moins attaché aux supporters des Red Devils, à qui il a tenu à adresser un message rempli d'amour via le site officiel du club mancunien.

Voilà ce qu'il a dit à ceux qui l'ont toujours encouragé : « Je n'ai sincèrement que des mots de gratitude envers les fans et les supporters de Manchester United. Honnêtement, ils m'ont montré beaucoup de respect dès le premier moment où je suis arrivé. Je pense qu'ils ont grandement reconnu tout le dur travail que j'ai toujours essayé de fournir de la meilleure façon possible, en donnant le meilleur de moi-même pour cette équipe. Je suis vraiment très reconnaissant et je partirai d'ici avec un souvenir heureux de cette affection qu'ils m'ont montrée et qu'ils ont toujours montrée. » Après 59 matches et 19 buts inscrits au total sous le maillot de Manchester United, Edinson Cavani veut désormais relever un nouveau challenge.

La Salernitana prête à accueillir Cavani, Boca Juniors aussi

L'histoire n'a pas toujours été rose entre Edinson Cavani et Manchester United. Après une première saison poussive (10 buts et 3 passes décisives en 26 matches de Premier League), l'attaquant uruguayen voulait partir après avoir appris l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été dernier. Puis, il y a eu cette deuxième saison très en deçà de ses standards habituels, avec seulement 2 buts et une passe décisive en...19 matches toutes compétitions confondues. Non désiré par le futur entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, Edinson Cavani va donc quitter l'Angleterre pour une destination peut-être surprenante.

En effet, la Salernitana, qui a déjà attiré Franck Ribéry l'été dernier, souhaiterait acquérir El Matador. « J'adorerais signer Edinson Cavani en tant qu'agent libre », avait déclaré Danilo Iervolino, le président du club de Salerne qui s'est maintenu de justesse cette saison en Serie A. Ainsi, Franck Ribéry et Edinson Cavani pourraient se retrouver à jouer dans la même équipe, ce qui serait une grande première. Autre choix possible pour l'ancien du PSG : Boca Juniors. Depuis plusieurs semaines, le champion d'Argentine 2021 tente de s'offrir les services de l'attaquant de 35 ans, sans succès pour l'instant. El Matador ne serait pas le seul ex-mancunien à Boca Juniors, puisque le défenseur argentin Marcos Rojo avait défendu les couleurs des Red Devils entre 2014 et 2020.