Un milieu défensif devait arriver à l'OL cette semaine, en provenance du Celta Vigo. La DNCG a finalement bloqué le transfert.

La DNCG avait prévenu, elle aura son mot à dire sur toutes les recrues de l'OL cet été. Et elle a déja commencé à poser son veto. Après deux recrues sans que le gendarme ne dise un mot, la troisième ne passe pas. L'Équipe annonce ce lundi matin que les 5 millions d'euros que doit l'OL au Celta Vigo pour Renato Tapia ont été bloqués. Le milieu défensif péruvien ne devrait donc pas quitter la Galice de sitôt.

Pour faire face, l'OL n'a que deux solutions : précipiter les ventes de Castello Lukeba ou de Romain Faivre, et sûrement perdre quelques millions dans l'opération, mais ne prendre aucun risque quant au transfert de Tapia. Ou attendre, négocier de meilleures offres pour Lukeba et Faivre, mais risquer de voir le Péruvien leur passer sous le nez, puis devoir le remplacer.

Un changement de piste inopiné ?

À ce petit jeu, l'OL risque bien de se faire avoir. Car de son côté, Renato Tapia s'interroge. Retourné à Vigo pour s'entraîner avec le Celta en attendant son transfert, le Péruvien commencerait à songer à rester, lui qui obtiendra la nationalité espagnole dans quelques mois. Mais derrière, les Gones ont d'autres pistes pour le poste de numéro 6.

Alors pour 5 millions d'euros, l'OL doit donc se poser les bonnes questions. Brader Faivre et Lukeba pour faciliter le transfert de Tapia, ou négocier au mieux ces départs et avoir un budget alloué au recrutement plus conséquent ? Avec une cinquantaine de millions d'euros en plus dans les caisses, le nouveau directeur du recrutement, Matthieu Louis-Jean, arrivé de l'OM il y a quelques semaines, devrait avoir davantage de libertés afin de trouver le profil parfait au poste de numéro 6.