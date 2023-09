À trois jours du déplacement à Nantes, le FC Lorient enregistre plusieurs absents à l'entraînement ce mercredi. On fait le point.

FC Lorient : Talbi et Faivre absents de l'entraînement

Mauvaise nouvelle pour Régis Le Bris et le FC Lorient. Comme ce fut déjà le cas en début de semaine, Montassar Talbi et Romain Faivre n'étaient pas présents ce mercredi à la séance d'entraînement comme l'indique Ouest-France. En récupération post-match, depuis mardi inclus, les deux hommes devraient revenir demain avec le reste du groupe. Aucune blessure n'a été évoquée jusqu'à présent.

Pour rappel, Romain Faivre a inscrit le but égalisateur de son équipe dimanche dernier face à l'AS Monaco dans les toutes dernières secondes de la partie. L'ancien brestois comptabilise déjà un total de deux buts cette saison, et une absence face à Nantes serait préjudiciable pour son équipe.

Benjamin Mendy également ménagé par Régis Le Bris

En plus de Romain Faivre et Montassar Talbi, Benjamin Mendy était lui aussi absent de la séance collective ce mercredi. Entré en cours de jeu face à l'ASM dimanche, il est à l'origine du but égalisateur lorientais en toute fin de partie. Ouest-France indique que le joueur a effectué un travail athlétique, et qu'il n'y avait, comme ses deux coéquipiers, aucun signe d'une quelconque blessure.

Reste à savoir désormais si les trois joueurs de Régis Le Bris seront disponibles pour le déplacement du FC Lorient à la Beaujoire pour y affronter le FC Nantes samedi prochain.