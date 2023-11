Partis cet été de l'OL, Castello Lukeba et Bradley Barcola observent désormais de loin la chute de leur club. Les deux joueurs divisent les fans et le vestiaire.

OL : Le vestiaire comprend Lukeba, qui croit au rebond des Gones

Dernier de Ligue 1 après 10 journées, l'Olympique Lyonnais de Fabio Grosso n'a toujours pas gagné cette saison. Sa dernière victoire en match officiel remonte au 17 mai dernier, soit une éternité. Forcément, si les joueurs et la direction ont leur part de responsabilité dans cette période sombre, les yeux se tournent vers ceux qui sont partis cet été. Deux d'entre eux retiennent particulièrement l'attention : Castello Lukeba et Bradley Barcola. Et pour cause, il s'agissait de deux joueurs majeurs du club la saison dernière.

Le premier a signé en faveur du RB Leipzig, contre un chèque de 34 millions d'euros, bonus compris en août dernier. Son départ était prévisible, contrairement à celui de son coéquipier. D'après Foot Mercato, le vestiaire n'a pas vraiment été étonné par sa décision. Désormais en Bundesliga, Lukeba a été interpellé par BeIN Sports sur la situation de l'OL. Bien qu'inquiet, le défenseur central de 20 ans estime que ses anciens coéquipiers vont relever le club : « Je n'ai jamais vu l'OL jouer les dernières places. Je suis toujours en contact avec la plupart des joueurs qui sont au club, je sais que ça les affecte d'être dans cette situation. Mais j'ai confiance en eux et je sais qu'ils vont tout faire pour sortir de cette situation » a-t-il glissé.

Bradley Barcola, un transfert qui ne passe pas

En revanche, la situation est beaucoup plus complexe pour Bradley Barcola. Alors qu'il avait souhaité rester à l'Olympique Lyonnais en début d'été, l'attaquant s'est ravisé dans les dernières semaines du mercato. Le prodige de 20 ans a finalement signé en faveur du Paris-Saint-Germain, le 31 août dernier, contre un chèque de 45 millions d'euros + 5 millions de bonus. Un départ vécu comme une trahison par les supporters du club rhodanien, qui l'ont sifflé lors de sa venue au Groupama Stadium le 3 septembre. Difficile pour Barcola d'échapper aux critiques, d'autant que le joueur est toujours en Ligue 1. Castello Lukeba, lui, est en Allemagne et pourrait donc avoir moins de pression pour s'exprimer.

Le vestiaire lyonnais n'a également pas compris le départ du jeune ailier français. « Mais ses agents lui ont fait un pressing de fou au mois d’août. À un moment, il était complètement perdu » a lâché une source proche de l'OL à L'Équipe. De son côté, Barcola s'est pour l'instant contenté de remercier ceux qui le soutiennent à Lyon sur Instagram : « À l’OL en tant que club, au staff, entraîneurs, éducateurs, mes anciens coéquipiers et tous les supporters qui font la part des choses, merci pour tout ». Nul doute qu'il doit être aussi attristé de la situation des Gones, bien qu'il n'ait pas encore eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet.