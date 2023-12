Le président de l’OL, John Textor, a réglé ses comptes avec deux jeunes joueurs du cru, qui ont décidé de quitter Lyon l’été dernier.

Mercato OL : Textor critique l'état d'esprit de Lukeba et Barcola

Trois mois et demi après la fermeture du mercato d’été, John Textor en veut toujours à Castello Lukeba (21 ans) et Bradley Barcola (21 ans), deux jeunes joueurs qui ont quitté l’OL l’été dernier. Ils sont partis après seulement deux saisons en Ligue 1. Très sollicités malgré leur âge et leur inexpérience au haut niveau européen, le défenseur central et le polyvalent ailier ont ouvert la porte de sortie de leur club formateur. Ils ont forcé la main aux dirigeant pour être transférés. Bradley Bracola est même parti de Lyon le dernier jour du marché des transferts, après avoir disputé trois matchs avec l’Olympique Lyonnais cette saison.

John Textor avait exprimé son mécontentement sur le départ de ces jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Dans une interview dans Le Monde cette semaine, il est revenu sur ces deux transferts. Il critique l’état d’esprit de Castello Lukeba et de son ancien coéquipier. « Quand j’ai demandé à Castello pourquoi il voulait partir, il m’a dit qu’il avait suffisamment donné à son club formateur », a confié le président du club rhodanien. Il voyait l’OL seulement comme un club formateur. Bradley aussi ». Vu le début de saison catastrophique de son équipe, le dirigeant américain veut désormais des joueurs qui viendront à Lyon « pour gagner des titres » et non des joueurs en transit.

Mercato : Une bonne opération financière pour Lyon

John Textor souhaitait certes voir Castello Lukeba et Bradley Barcola défendre les couleurs de leur club formateur encore longtemps, afin de lui rendre tout ce que le club leur a donné, avant de viser l’Europe, mais il faut noter que l’OL a renfloué ses caisses sur leurs transferts. Le premier a rejoint le RB Leipzig pour 30 millions d’euros hors bonus, tandis que le deuxième a signé au PSG contre un chèque de 45 millions d’euros sans les bonus. Sur le plan sportif, les deux internationaux Espoirs Français ont découvert la Ligue des champions cette année avec leur club respectif, ce qui n’était pas possible à l’Olympique Lyonnais.