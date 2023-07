À la recherche de plusieurs défenseurs durant le mercato estival, l'OGC Nice voudrait faire revenir un ancien latéral portugais qui évolue à Leicester.

Mercato OGC Nice : Ricardo Pereira de retour au Gym ?

Depuis plusieurs jours, l'OGC Nice recherche activement des latéraux pour renforcer son secteur défensif. Si plusieurs pistes sont explorées par Florent Ghisolfi, ce dernier pourrait envisager de faire revenir un défenseur bien connu de l'Allianz Riviera. En effet, selon les informations révélées par Nice-Matin, la direction niçoise verrait d'un bon oeil le retour de Ricardo Pereira, latéral droit portugais de 29 ans.

Actuellement sous le maillot de Leicester, le défenseur portugais n'a pu empêcher la relégation des Foxes, et il ne serait pas vraiment d'avis à poursuivre l'aventure en Angleterre. Problème, sa condition physique suscite quelques craintes au Gym. Ricardo Pereira n'a joué que 11 rencontres de Premier League la saison dernière à cause de nombreuse blessures dont une rupture du tendon d'Achille l'an dernier.

Un passage remarqué à l'OGC Nice

Arrivé en août 2015 à l'OGC Nice sous la forme d'un prêt de deux saisons, Ricardo Pereira est devenu un élément incontournable de l'effectif niçois. Il est rapidement désigné comme étant le meilleur latéral droit du championnat, et se montre même décisif à plusieurs reprises au cours de son aventure sur la Côte d'Azur.

En 50 matchs de championnat, le défenseur portugais a délivré 8 passes décisives et inscrit 2 buts, dont une frappe sublime le 30 avril 2017 face au PSG. Apprécié par les supporters de l'OGC Nice, Ricardo Pereira fait l'unanimité en interne, et les discussions avec le joueur pourraient être plus simples du fait qu'il connaît bien le club. Toutefois, il faudra sortir le chéquier pour le faire revenir, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Foxes, et estimé à 10 millions d'euros sur Transfermarkt.