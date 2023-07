Alors que l'OL est dans l'obligation de vendre pour satisfaire les exigences de la DNCG, les dirigeants viennent de repousser une offre pour un taulier.

Mercato OL : Lyon repousse 32 millions d'euros pour Castello Lukeba

John Textor semble vouloir se montrer tenace en affaires, mais attention à ne pas être trop gourmand. Dans l'obligation de vendre après les différentes mesures prises par la DNCG ces derniers jours, l'OL est en intenses discussions avec le RB Leipzig concernant Castello Lukeba. Valeur marchande la plus élevée du club rhodanien, le défenseur français s'est déjà mis d'accord avec les dirigeants allemands, et n'attend plus que l'accord total entre les deux équipes pour prendre la direction de l'Allemagne.

Ces dernières heures, le pensionnaire de Bundesliga est enfin passé à l'action avec une première offre formulée à hauteur de 26 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. Mais d'après L'Équipe, l'OL n'aurait pas répondu favorablement à cette proposition allemande et voudrait recevoir a minima 30 millions d'euros hors bonus pour accepter de céder son joueur.

Leipzig a besoin de liquidités pour boucler l'affaire

Il sera pour le moment difficile de proposer plus du côté des dirigeants allemands. Également à l'affût sur le dossier Loïs Openda, le RB Leipzig a récemment proposé 44 millions d'euros, une offre conséquente qui a de nouveau été refusée par les Sang et Or. Pour espérer monter encore plus haut dans les enchères et boucler les dossiers Openda et Lukeba, Leipzig attend de finaliser la vente de Josko Gvardiol à Manchester City qui devrait rapporter par moins de 100 millions d'euros à la direction allemande, comme l'explique le média Olympique et Lyonnais.

Les jours à venir seront donc déterminants pour le récent 3e de Bundesliga, mais également pour l'OL qui mise tout sur le RB Leipzig pour renflouer ses caisses et répondre aux attentes de la DNCG.