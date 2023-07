Alors que la DNCG a prononcé des mesures fortes contre l'OL pour le mercato estival, le club a décidé de réagir via un communiqué.

Mercato OL : L'Olympique Lyonnais va faire appel

La décision de la DNCG ne passe à l'OL. Malgré plusieurs avertissements, John Textor n'a pas fourni les éléments demandés par le gendarme financier du football français lors d'un nouveau rendez-vous mardi après-midi. De ce fait, le club a été soumis à un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation" sur ce mercato estival.

Une sanction importante que ne digère pas le club rhodanien. En guise de contre-attaque, l'OL a annoncé ce mercredi via un communiqué officiel qu'il comptait faire appel de cette décision prise par la DNCG. "L’Olympique Lyonnais a pris note de la décision rendue par la DNCG ce 4 juillet et envisage de faire appel. L’Olympique Lyonnais regrette que certains éléments factuels, y compris des engagements financiers, fournis par l’actionnaire et ses partenaires, n’aient pas été pris en considération par la DNCG."

L'OL commence à s'activer sur le mercato

Malgré les sanctions et les incertitudes d'un point de vue économique, les dirigeants de l'OL sont passés à la vitesse supérieure depuis plusieurs heures. Lundi, le milieu du FC Sochaux, Skelly Alvero, était à Lyon pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans avec l'OL pour une indemnité de 4,5 millions d'euros plus 1,5 millions de bonus.

Mardi, c'est le jeune latéral droit Clinton Mata qui était sur le point de s'engager à l'OL jusqu'en 2026, après qu'une offre de 5 millions d'euros ait été acceptée par les dirigeants du Club Bruges. Les officialisations pour ces deux joueurs sont donc imminentes, mais il faudra faire bien plus du côté des dirigeants pour répondre aux exigences des supporters lyonnais cet été.