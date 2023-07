Laurent Batlles s’est montré rassurant sur l’objectif de l’ASSE, lors de la présentation officielle d’Ibrahim Sissoko en conférence de presse.

ASSE : Loïc Perrin insiste sur la montée en Ligue 1

La montée en Ligue 1 est l’objectif fixé par l’ASSE cette saison. Après avoir raté le dernier exercice, les Verts repartiront cette saison pour jouer le retour dans l’élite. « On ne va pas être les seuls à vouloir monter, mais on ne va pas se cacher, c’est notre objectif », a indiqué Loïc Perrin lors de la reprise des entraînements, le 3 juillet dernier. Selon le coordinateur sportif, les joueurs de l’équipe stéphanoise sont déjà informés de cet objectif. « Bien sûr, parce que c'est l'objectif qu'on a fixé en fin de saison dernière et les joueurs l'avaient déjà entendu. Maintenant, on l'a bien tous en tête », avait-il insisté.

Pour atteindre cet objectif, l’ASSE se donne les moyens. La direction du club a levé l’option d’achat de deux joueurs majeurs de la saison dernière : Niels Nkounkou et Mathieu Cafaro, et a prolongé le contrat de Gaëtan Charbonnier. Elle a également trouvé le successeur du buteur Jean-Philippe Krasso, en la personne d’Ibrahim Sissoko.

Laurent Batlles : « On a quasiment un groupe établi »

En attendant l’arrivée d’autres renforts comme l’a indiqué Loïc Perrin, Laurent Batlles a fait une annonce qui va faire plaisir aux supporters. « Aujourd’hui on n’est pas dans la même situation que l’an dernier, on a quasiment un groupe établi », a-t-il assuré pendant la présentation de la première recrue estivale des Verts. Alors que son équipe n’est pas encore au complet, l’entraîneur se satisfait déjà du groupe actuel, sur le plan sportif et mental.

« On est totalement dans les cordes dans ce qu’on voulait. On est dans un état d’esprit totalement différent, on sait où on veut aller. Il y a un groupe sain qui veut avancer ensemble. L’année dernière, tous les joueurs voulaient partir, cette année tout le monde veut rester. On est dans un fonctionnement complètement différent avec des joueurs qui s’investissent pleinement dans le projet avec le club et avec le staff », a confié Laurent Batlles. De quoi rassurer le peuple vert avant le coup d’envoi de la saison, le 5 août, face à Grenoble à Geoffroy-Guichard.