Contrairement à Loïc Perrin, qui n’a pas dévoilé de noms sur les futurs renforts à l’ ASSE, Laurent Batlles a lâché des indices sur leurs profils.

Mercato ASSE : Batlles attend un joueur offensif polyvalent et un défenseur central

Loïc Perrin et Laurent Batlles ont fait un point sur le mercato de l’ASSE, lundi, lors de la présentation officielle d’Ibrahim Sissoko, la première recrue du club. Selon le coordinateur sportif, des renforts vont débarquer très prochainement à Saint-Etienne. Il a insisté sur le timing de leur arrivée, mais sans dévoiler leur identité. « On va encore se renforcer, il y a des dossiers en cours. Il y a des discussions avec certains joueurs depuis un long moment. J’espère qu’il y en a qui vont vite arriver. Le plus important c’est le timing. Et le timing c’est le plus rapidement possible. »

L’entraîneur de l’ASSE a été lui un peu plus précis sur les joueurs attendus pour renforcer son équipe. Il a dévoilé les postes à renforcer en priorité et le profil des futures recrues. « On attend un joueur offensif polyvalent, en plus d’un défenseur central », a-t-il indiqué en conférence de presse.

L'ASSE est en quête du binôme d'Anthony Briançon

Pour l’instant, l’AS Saint-Etienne a seulement recruté Ibrahim Sissoko à la place de Jean-Philippe Krasso, le buteur stéphanois de la saison dernière. Pour l’arrière axial recherché, le nom de Jérémy Gélin (26 ans) d’Amiens a été associé aux Verts un temps. Lundi, Peuple-Vert a révélé la piste menant vers de Dylan Batubinsika (26 ans), un défenseur formé au PSG et sous contrat au FC Famalicão au Portugal.

Loïc Perrin est en effet en quête d’un défenseur du niveau du capitaine Anthony Briançon, dont il sera le binôme dans l’axe. Pour rappel, l’ASSE a été la 3e pire défense de Ligue 2 la saison dernière avec 57 buts concédés en 38 matchs.