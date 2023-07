Loïc Perrin et Laurent Batlles ont justifié leur choix porté sur Ibrahim Sissoko, la première recrue estivale l’AS Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Perrin heureux d'avoir bouclé rapidement la signature d’ Ibrahim Sissoko

Première recrue de l’ASSE cet été, Ibrahim Sissoko a été présenté officiellement en conférence de presse, ce lundi. Loïc Perrin et Laurent Batlles étaient à ses côtés à cette occasion. Le coordinateur sportif et l’entraineur des Verts ont donné chacun les raisons de la signature de l’avant-centre Franco-Malien. « C’est un joueur que l'on suit depuis un petit moment. On l'avait rencontré l’été dernier notamment », a indiqué le dirigeant de l’AS Saint-Etienne.

« On voulait un joueur qui connaissait le haut-niveau, qui était décisif. Ibrahim l'a été à 48 reprises sur une centaine de matchs. Il l'a été à Niort, à Sochaux, pourquoi pas à Saint-Étienne ? Il a le profil pour s'intégrer à notre équipe. À nous et à ses coéquipiers de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit le plus décisif possible. On voulait en tout cas le faire venir le plus rapidement possible. C'est bien qu’il arrive avant que nos rencontres de préparation ne démarrent », a expliqué Loïc Perrin, ensuite.

Mercato ASSE : Laurent Batlles séduit par le profil d’ Ibrahim Sissoko

Quant à Laurent Batlles, il assure qu’Ibrahim Sissoko a le profil idéal pour prendre la place de Jean-Philippe Krasso, le buteur stéphanois de la saison dernière. « L’important était de recruter un joueur capable de jouer seul devant, mais également en tant que point d'appui avec un coéquipier qui tourne autour de lui », a-t-il justifié. « On ne remplace pas Jean-Philippe Krasso par un joueur avec exactement les mêmes qualités, mais par un joueur qui en a d'autres. On avait besoin de statistiques, de connaissance du haut-niveau. Ibrahim est un mix entre les qualités de chacun, celles d' Ibrahima Wadji et Gaëtan Charbonnier. J'avais déjà validé son profil la saison dernière », a indiqué le coach de l’ASSE pour finir.

Rappelons qu'Ibrahim Sissoko avait résilié son contrat au FC Sochaux-Montbéliard. Il a donc signé chez les Verts librement, sans indemnité de transfert.