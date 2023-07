Après avoir réalisé un début de mercato en fanfare, Florian Maurice a fait de grandes annonces à l'occasion de son passage dans l'émission Pleine Lucarne.

Mercato Stade Rennais : Florian Maurice a fait taire les critiques

En avril dernier, à quelques heures d'un match crucial pour le Stade Rennais à Lyon (3-1), Florian Maurice fait l'objet de vives critiques dans un article publié par L'Équipe. Une sorte de compte rendu sur sa saison, et plus précisément sur son recrutement, auquel il n'a pas manqué de répondre en juin dernier lors du bilan de fin de saison devant les journalistes, quelques jours après que son équipe soit allée chercher la 4e place du championnat à Brest (2-1).

Et après les paroles de ces dernières semaines, Florian Maurice est passé aux actes. Le recrutement du Stade Rennais en ce début de mercato estival ne laisse personne indifférent dans l'hexagone. En l'espace de deux jours, le dirigeant de 49 ans a bouclé les arrivées d'Enzo Le Fée, Ludovic Blas et Gauthier Gallon, rien que ça ! Ce mardi, Florian Maurice était invité dans l'émission Pleine Lucarne, l'occasion pour lui de revoir les ambitions du Stade Rennais à la hausse, et de faire le point sur les semaines à venir concernant la suite du mercato.

La Ligue des Champions comme objectif pour le SRFC

L'an dernier c'était la Coupe d'Europe. Cette saison, Florian Maurice a bien l'intention de franchir un cap. Avec un recrutement aussi ambitieux que celui du Stade Rennais, l'objectif est clair : retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Une volonté affirmée par le directeur sportif du SRFC. "Oui le podium, la Champions League. On se doit d'avoir des objectifs importants et de ne pas se cacher derrière tout ça. Évidemment que ça peut mettre une pression supplémentaire sur le groupe, mais on a envie de ça."

Plusieurs mouvements annoncés dans les prochaines semaines

C'était l'une des interrogations principales chez les supporters du Stade Rennais. Après un début de mercato aussi ambitieux, peut-on s'attendre à voir d'autres recrues débarquer en Bretagne cet été ? La réponse est oui. Questionné sur le sujet, Florian Maurice a annoncé que d'autres mouvements auront lieu prochainement à des postes bien précis.

"On cherche une doublure à Lorenz, capable de jouer quand on fait appel à lui. On veut également un troisième gardien." Le directeur sportif du SRFC a ensuite précisé qu'il pourrait y avoir des arrivées supplémentaires seulement en cas de plusieurs départs. Un discours auquel il s'était déjà tenu l'hiver dernier.