Officiellement arrivé mercredi soir au Stade Rennais pour les trois prochaines saisons, Gauthier Gallon connaît son statut pour la saison à venir.

Mercato Stade Rennais : Gauthier Gallon signe 3 ans au SRFC

Avant Ludovic Blas, le Stade Rennais a officialisé l'arrivée d'un nouveau gardien dans son effectif. Dans le but d'avoir une doublure solide et expérimentée à Steve Mandanda, Florian Maurice a misé sur Gauthier Gallon de l'ESTAC pour les trois prochaines saisons. En échange, le directeur sportif du SRFC a envoyé Dogan Alemdar en prêt d'un an sans option d'achat dans l'Aube.

Âgé de 30 ans, Gauthier Gallon voulait connaître un nouveau projet avec de l'ambition. Gardien de l'ESTAC pendant 4 ans, il aura fait le bonheur des supporters troyens, mais comme il l'a déclaré ce jeudi devant la presse, le temps est venu de découvrir autre chose. "Aujourd'hui j'ai 30 ans et j'ai besoin de me confronter à ce genre de challenge. J'arrive dans un très bon club, avec des ambitions. Je vais côtoyer Steve Mandanda, un très grand gardien, et je me tiendrais prêt à aider l'équipe." Car oui, Gauthier Gallon arrive bien en tant que doublure au Stade Rennais. Un paramètre important évoqué avec Florian Maurice lors les négociations.

Gauthier Gallon : "Ce n’est pas frustrant car tout a été clair"

Il s'en doutait forcément au moment de signer au Stade Rennais. Avec un monument comme Steve Mandanda dans l'effectif, difficile de s'imaginer prendre la place de numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens du SRFC. Frustrant pour Gauthier Gallon ? Non, au contraire. "Ce n’est pas frustrant car tout a été clair, c’est une décision qui m’appartient. J’avais envie de découvrir ça. Je me tiens prêt dès qu’on aura besoin de moi."

Un état d'esprit qui relève d'une grande détermination chez le portier de 30 ans. Interrogé sur la possibilité de voir l'ancien troyen devenir le gardien titulaire la saison prochaine, Florian Maurice a botté en touche, indiquant qu'une discussion aurait lieu d'abord avec Steve Mandanda à la fin de la saison prochaine lorsqu'il sera en fin de contrat. "Steve est en fin de contrat la saison prochaine, mais on discutera en fin de saison avec lui."