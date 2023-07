Sur les tablettes du Clermont Foot depuis plusieurs semaines maintenant, Habib Keita va signer au CF63 et venir renforcer le milieu auvergnat.

Mercato Clermont : Habib Keita va signer contre un million d'euros

Nouvelle recrue à moindre coût pour le Clermont Foot 63 ! D'après Goal France, Habib Keita deviendra clermontois dans les prochaines heures. Entamées il y a plusieurs semaines, les négociations avec l'OL ont abouti il y a quelques jours. Les deux parties se sont accordées sur un transfert sec légèrement supérieur à un million d'euros.

Arrivé à l'OL en octobre 2020 depuis l'Académie JMG au Mali, il a effectué ses débuts en Ligue 1 le 8 mai 2021 contre Lorient (4-1). Avec cinq minutes au compteur au bout d'une saison, il est envoyé en prêt au KV Courtrai en juillet 2022. Il y dispute un peu plus de 1000 minutes et inscrit deux buts en 18 matchs. Cette arrivée rentre parfaitement dans la philosophie de recrutement du staff de Pascal Gastien, qui obtient là un milieu au profil différent de Johan Gastien et Maxime Gonalons. Plus vif, plus offensif, bon meneur de jeu, Habib Keita devrait parfaitement se fondre dans une équipe qui aime le jeu comme Clermont.

L'été sera décisif pour Clermont

Après la meilleure saison de son histoire, est-il possible de faire mieux ? C'est la question à laquelle va devoir répondre Clermont la saison prochaine, et les préparatifs sont déja entamés. Pour continuer sur sa lancée, le CF63 doit s'en donner les moyens, comme avec l'arrivée libre de Bilal Boutobba au début du mois de juin. Excellent avec Niort en Ligue 2, l'algérien peut devenir l'une des meilleures pioches du championnat en fin de saison. Couplé au recrutement d'Habib Keita, les Clermontois se renforcent pour essayer de continuer sur leur lancée, et viser plus haut que la 7e place.