Face aux performances assez irrégulières de Gianluigi Donnarumma depuis son arrivée, le PSG aurait approché Hugo Lloris pour le concurrencer.

Mercato PSG : Paris entre en contact avec l'entourage d'Hugo Lloris

C'est la grosse information du jour dévoilée par L'Équipe. Pour amener une concurrence de taille à Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens songeraient à Hugo Lloris. Il est indiqué que des premières approches ont eu lieu, sans aller plus loin pour le moment. À Tottenham depuis 2012, le portier français est plus proche que jamais d'un départ après une saison assez difficile.

De plus, Hugo Lloris est sous contrat jusqu'en juin 2024, et les dirigeants londoniens pourraient donc le laisser partir afin de ne pas le voir quitter le club gratuitement l'été prochain. Âgé de 36 ans, l'ex-international français serait prêt à se laisser tenter par le challenge parisien, d'autant plus que cela lui permettrait de disputer la prochaine Ligue des Champions, ce qui ne sera pas le cas en restant à Tottenham puisque les Spurs ne se sont pas qualifiés la saison dernière.

Gianluigi Donnarumma suscite quelques doutes en interne

Il est arrivé au PSG en 2021 et a tout de suite pris la place de Keylor Navas alors que ce dernier sortait d'une saison exceptionnelle. Deux ans plus tard, les dirigeants expriment peut-être certains regrets au regard des performances de Gianluigi Donnarumma depuis sa signature à Paris.

S'il répond présent à chaque fois sur sa ligne, son jeu au pied est pointé du doigt, notamment pour sa grossière erreur face au Real Madrid en mars 2022 (3-1). En fin de saison dernière, L'Équipe explique que Luis Campos a pris le temps de noter certains défauts au portier italien, qui devra corriger ses carences pour répondre aux exigences de Luis Enrique. L'arrivée d'un concurrent de taille pourrait être une source de motivation pour Gianluigi Donnarumma. Reste à savoir qui sera l'heureux élu à prendre le poste de doublure au gardien de 24 ans.