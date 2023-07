Toujours à la recherche de son numéro 9 durant ce mercato, le PSG n'a pas abandonné la piste Harry Kane et une rencontre est prévue entre les deux camps.

Mercato PSG : Rencontre prévue cette semaine avec Harry Kane

Le PSG n'a pas lâché l'affaire, loin de là. Malgré la préférence d'Harry Kane pour le Bayern Munich, Luis Campos compte tout mettre en oeuvre pour réussir à convaincre l'attaquant anglais de rejoindre la capitale française cet été. Une réunion a déjà eu lieu la semaine dernière à Londres d'après RMC Sport, sans que cela ne débouche sur un accord entre les deux parties.

Néanmoins, la source indique que le PSG reste persuadé de pouvoir réussir à faire venir Harry Kane, et a d'ores et déjà prévu de le rencontrer une seconde fois cette semaine afin de le faire changer d'avis et d'obtenir un accord verbal. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos discutent également avec Daniel Levy, président des Spurs, et pourraient envoyer une offre de 100 millions d'euros afin de répondre aux exigences de Tottenham concernant le joueur anglais.

Harry Kane veut toujours rejoindre le Bayern

Il ne l'a jamais caché, Harry Kane a toujours eu une préférence pour le Bayern Munich en ce qui concerne sa prochaine destination. Mais pour le moment, les dirigeants allemands ne parviennent pas à trouver un accord avec Tottenham, ce qui permet au PSG d'être toujours dans la course pour la signature de l'attaquant anglais.

Toujours d'après les informations de RMC Sport, le Bayern Munich va formuler une nouvelle offre aux Spurs dans les prochains jours, sans doute pour rapidement boucler le dossier et empêcher le PSG de lui couper l'herbe sous le pied. En cas d'échec de la direction parisienne, le média indique que Randal Kolo Muani et Dusan Vlahovic sont les deux alternatives privilégiées par le club de la capitale. En ce qui concerne l'attaquant serbe, les discussions ont déjà débuté avec son entourage.