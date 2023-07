Alors que les dirigeants du RC Lens négocient toujours concernant Loïs Openda, ils sont également à la lutte avec le LOSC pour Romain Saïss.

Mercato RC Lens : Le LOSC apprécie Romain Saïss

Les deux rivaux du Nord de la France sont peut-être sur le point de se livrer une importante bataille avant même la reprise du championnat. D'abord pisté par l'OM ces dernières semaines, Romain Saïss figure désormais sur les tablettes du RC Lens, puisque Pablo Longoria n'est plus positionné sur le dossier.

Mais si le club artésien semblait en pole position pour racheter la dernière année de contrat du défenseur central marocain à Besiktas, un concurrent de taille serait également à l'affût ces dernières heures. Selon les informations révélées par RMC Sport, le LOSC suit attentivement la situation de Romain Saïss, et aurait d'ores et déjà pris quelques renseignements en vue d'un potentiel transfert cet été. Âgé de 33 ans, le défenseur marocain s'est révélé durant la dernière Coupe du Monde au Qatar. En plus du LOSC et du RC Lens, l'Arabie saoudite est également sur le coup.

Besiktas réclame 4 millions d'euros pour Romain Saïss

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Romain Saïss n'a pas prolongé avec le Besiktas. Pas contre l'idée de changer d'air, le défenseur marocain pourrait être céder par les dirigeants turcs contre un chèque de 4 millions d'euros. Une somme nettement abordable pour un joueur qui a largement prouvé qu'il en avait encore sous le pied. Reste à savoir qui du RC Lens ou du LOSC sera en mesure de convaincre le club turc pour s'attacher les services de Romain Saïss. Pour le moment, les Sang et Or ont toujours l'avantage.