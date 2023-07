D'abord distancé dans le dossier Romain Saïss, le LOSC se retrouve actuellement à la lutte avec le Qatar pour faire signer le défenseur marocain.

Mercato LOSC : Lille dans la course avec le Qatar pour Romain Saïss

Le dossier n'était pas d'actualité au LOSC il y a encore deux semaines de cela. Avec la présence du RC Lens, et surtout de l'OM qui possédait un accord verbal avec Romain Saïss, les dirigeants lillois semblaient bien mal embarqués pour espérer obtenir la signature du défenseur marocain. Mais contre toute attente, Marseille et Lens ont lâché l'affaire dans le dossier, et le LOSC fait désormais partie des candidats favoris pour faire venir le capitaine des Lions de l'Atlas cet été.

Toutefois, il y a un concurrent de taille bien décidé à barrer la route des dirigeants nordistes. En effet, selon les informations divulguées par Mohamed Toubache-Ter, le Qatar s'est également positionné sur le dossier, et avec les moyens financiers des clubs qataris, cela pourrait être un vrai problème pour le LOSC.

Besiktas prêt à lâcher son défenseur

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Besiktas, Romain Saïss pourrait être cédé par ses dirigeants contre un chèque de seulement 4 millions d'euros. Arrivé l'été dernier en Turquie, le défenseur marocain n'a disputé que 23 matchs de championnat, mais a su profiter de la Coupe du monde au Qatar pour se refaire une belle cote auprès de plusieurs clubs européens.

Enclin à quitter le Besiktas, Romain Saïss va devoir trancher entre le LOSC et le Qatar pour son prochain challenge. Si le pays de la péninsule arabique peut être une option probable, le voir débarquer à Lille pour rester dans un championnat compétitif n'est pas impossible. Reste à savoir si Olivier Létang sera en mesure de faire le nécessaire pour l'attirer, et convaincre les dirigeants turcs de le lâcher cet été.