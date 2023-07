Alors que l’OM semblait proche de recruter un nouveau défenseur durant ce mercato, c’est finalement RC Lens qui est en pole position sur ce dossier.

Mercato OM : Le RC Lens devance Marseille pour Romain Saïss

Rivaux sur le terrain, l'Olympique de Marseille et le RC Lens se retrouvent également en concurrence sur le marché des transferts. Les deux clubs de Ligue 1 convoitent la même cible, Romain Saïss. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec le Besiktas, l’international marocain songe sérieusement à mettre les voiles. En quête de renforts défensifs pour succéder à Éric Bailly, l’OM s’est rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets.

Les négociations entre Romain Saïss et l'OM ont démarré il y a quelques semaines et paraissaient très prometteuses. Le défenseur central montrait un réel intérêt pour rejoindre Marseille lors de ce mercato estival. Cependant, l'arrivée du nouvel entraîneur Marcelino a changé la donne. RMC Sport indique en effet que l'OM s’est progressivement retiré du dossier Romain Saïss, car le technicien espagnol préfère explorer d'autres pistes pour le renforcement de sa charnière défensive.

Ce retrait de l'OM ouvre donc la porte à d'autres prétendants, et le RC Lens en profite. Toujours selon la source, le club lensois serait désormais le favori pour obtenir la signature de Romain Saïss. Les négociations entre le joueur de 33 ans et les dirigeants lensois auraient déjà débuté et pourraient aboutir à un accord prochainement. La prochaine étape décisive sera de voir si le RC Lens parviendra à s’entendre avec le Besiktas et à satisfaire les exigences financières du club turc pour boucler ce deal.

4 millions d’euros pour Romain Saïss

Pas vraiment opposés à son départ, les dirigeants de Besiktas réclameraient une indemnité de transfert d'environ 4 millions d'euros pour céder le défenseur marocain. Ce montant reste accessible aux finances du RC Lens. Une arrivée Romain Saïss serait une excellente nouvelle pour les Sang et Or, qui cherchent à renforcer leur défense. L’ancien joueur du SCO Angers apporterait son expérience et sa solidité à la charnière centrale du club entraîné par Franck Haise.

De plus, la qualification directe du Racing Club de Lens pour la prochaine édition de la Ligue des champions reste une source de motivation supplémentaire pour arracher l’accord du joueur, lui offrant ainsi la possibilité de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si tout se passe comme prévu, Romain Saïss devrait prochainement revêtir le maillot lensois et apporter sa contribution à l'équipe pour la saison à venir. De son côté, l’OM devra se tourner vers d'autres options pour renforcer sa défense.